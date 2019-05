Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Andrea Nahles hat noch nicht verloren

Andrea Nahles hat mit ihrer überraschenden Ankündigung, sich in der kommenden Woche erneut als Fraktionschefin zur Wahl zu stellen, ihre Gegner kalt erwischt. Für Triumph-Geheul im Nahles-Lager ist es dennoch zu früh. Zwar ist die zuletzt schwer angeschlagene Chefin durch ihren Coup in die Offensive gekommen, gewonnen hat sie die Wahl aber noch lange nicht. Nur wenige Abgeordnete sind loyal. Aber die Zahl der Gegner wächst. Das Bild von Andreas Nahles in der Öffentlichkeit gilt als irreparabel beschädigt. Viele in der SPD haben den Glauben daran verloren, dass es mit ihr noch aufwärts gehen könnte. Sie werden nun die Frage beantworten müssen, mit wem dann.

