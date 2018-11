Berlin/Straßburg (ots) - In der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 12. bis 15. November 2018 stehen unter anderem folgende Themen auf dem Programm:

Langfristiger EU-Haushalt http://ots.de/J3jMFm: Parlament setzt Prioritäten in konkrete Zahlen um Die Abgeordneten werden am Mittwoch, den 14.11. ihre Verhandlungsposition zum nächsten langfristigen EU-Haushalt 2021-2027 festlegen, inklusive Euro-Beträge für jedes EU-Programm.

Debatte mit Angela Merkel über die Zukunft Europas http://ots.de/G5TgXQ Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Dienstag, den 13.11. ab 15 Uhr mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas debattieren.

Aktualisierung der Rechte von Bahnreisenden http://ots.de/yAVAZF Das Parlament stimmt am Donnerstag, den 15.11. über Vorschläge ab, mit denen die Regeln über die Rechte der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr aktualisiert werden.

Auslandstelefonate innerhalb der EU sollen ab 2019 günstiger werden http://ots.de/oF7FHW Am Mittwoch stimmen die Abgeordneten über neue Vorschriften zur Deckelung der Preise für Telefonate ins EU-Ausland, für ein schnelles 5G-Netzwerk sowie für ein Notfall-Warnsystem ab.

Verleihung des Lux-Filmpreises 2018 http://ots.de/BMHLTv EP-Präsident Antonio Tajani wird am Mittwoch im Plenum des Europäischen Parlaments den Gewinner des Lux-Filmpreises 2018 bekanntgeben.

Ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz http://ots.de/C2q1mF Im Rahmen des Kampfes gegen den Klimawandel wird das Parlament am Dienstag über bindende Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz bis 2030 abstimmen.

Abgeordnete wollen EU-Waffenausfuhrkontrollen verschärfen http://ots.de/jNVeBy Die Abgeordneten stimmen am Mittwoch über eine Verstärkung der Kontrollen von Waffenexporten ab. EU-Länder sollen bestraft werden, wenn sie die gemeinsamen EU-Vorschriften nicht anwenden.

EU-Regeln zum Schutz von Minderheiten http://ots.de/jmSDFL Das Parlament will EU-weite Regeln für den Schutz von Minderheiten sowie Maßnahmen gegen EU-Länder fordern, die diskriminierende Praktiken anwenden. Über eine entsprechende Entschließung wird am Dienstag abgestimmt.

Weltweite Strategie für Migration: Debatte über Rolle von EU-Ländern http://ots.de/nNi73t Die Abgeordneten werden am Dienstag die Bemühungen um eine gemeinsame weltweite Strategie zur Steuerung der Migrationsströme und die Rolle der EU-Länder bei dieser UN-Initiative erörtern.

Weitere Informationen Die Schwerpunkte der Plenartagung online: http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-11-12

Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche: http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html

Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle Pressekonferenzen im Livestream: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule

Webseite der Multimediendienste des EP (EN): https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter: https://www.twitter.com/Europarl_DE und https://www.twitter.com/EPinDeutschland

Der November-Newsletter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland: http://ots.de/YG9Dgw

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell