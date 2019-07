SAT.1

Moderatorin Claudia von Brauchitsch wechselt exklusiv zu SAT.1

Die neue "Akte" startet Ende August

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die "Akte" wird weiblich: Claudia von Brauchitsch wechselt exklusiv zu SAT.1. Dort wird die 44-Jährige ab Ende August das Magazin "Akte" moderieren. "Ich freue mich, die erste Frau zu sein, die die 'Akte' präsentiert", sagt Claudia von Brauchitsch. "Das Magazin ist in fast 25 Jahren zum journalistischen Flaggschiff von SAT.1 geworden. Dort knüpfen wir an und schlagen gleichzeitig ein neues Kapitel voller lebensnaher, einmaliger Geschichten auf." Investigativ, mutig, emotional: Die neue "Akte" erzählt künftig Geschichten, die Deutschland bewegen. So berichtet "Akte" von berührenden Schicksalen, zeigt hintergründige Reporter-Erlebnisse und hilft durch den Alltag mit zuschauernahen Service-Filmen. Wie angekündigt produziert SAT.1 das Format mit einer hausinternen Redaktion am Standort Unterföhring bei München selbst. Zur Person: Claudia von Brauchitsch (44) moderierte zuletzt bei Sky und TV Bayern live. Ihre journalistische Karriere begann die studierte Musik- und Kommunikationswissenschaftlerin bei RTL in München. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com http://www.presse.sat1.de https://p7s1-pr.de/ Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell