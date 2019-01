SAT.1

Fang' den Luke! Jetzt bewerben und bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" mitspielen

Unterföhring (ots)

Wer hat Lust, mit Luke Mockridge Fangen zu spielen? Für die Fortsetzung seiner erfolgreichen, Grimme-Preis nominierten Sport-Event-Show "CATCH! Die Meisterschaft im Fangen" 2019 sucht der Produzent und Entertainer Fänger, die jeweils ein Promi-Team bei der Titel-Jagd verstärken. Dabei sind Fitness, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Köpfchen und Mut gefragt! Wer traut sich zu, mit den Promis, Top-Athleten und Parkour-Profis mitzuhalten? Bis zum 4. Februar kann sich jeder auf www.sat1.de/CATCH mit Video und Foto bewerben, um eine Wildcard zu gewinnen. Die Aufzeichnungen für "CATCH! Die Meisterschaft im Fangen" finden Ende Februar in Köln statt. Tickets gibt es unter www.brainpool-tickets.de.

Hintergrund: Mit "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" brachte Luke Mockridge im Dezember 2018 seine erste selbstentwickelte Show als Produzent mit Lucky Pics in SAT.1 on Air. Die Sport-Event-Show wurde direkt für den Grimme-Preis 2019 in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Der Auftakt punktete mit starken 11,5 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre).

"CATCH! Die Meisterschaft im Fangen" im Frühjahr, freitags, um 20:15 Uhr in SAT.1

