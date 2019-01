SAT.1

"Genial daneben - Das Quiz" kehrt am 28. Januar in den SAT.1-Vorabend zurück // "Endlich Feierabend!" wieder auf eine Stunde verlängert

Unterföhring (ots)

SAT.1 ändert seine Vorabendprogrammierung. "Genial daneben - Das Quiz" mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreichen Gaststars kehrt ab 28. Januar 2019, montags bis freitags, um 19:00 Uhr mit überarbeitetem Konzept und neuen Team-Specials zurück. Bereits um 18:00 Uhr laden wie gewohnt Annett Möller und Daniel Boschmann die Zuschauer in ihr "Wohnzimmer" ein. Das SAT.1-Magazin "Endlich Feierabend!" läuft künftig wieder eine Stunde lang, Montag bis Freitag, von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Zollbeamte gegen Line-Dancer. Trachtenverein gegen Banker. In den Team-Specials von "Genial daneben - Das Quiz" treten sechs Kandidaten in zwei Dreierteams gegeneinander an, um Hella von Sinnen, Wigald Boning und die Gaststars mit ihren genialen Fragen herauszufordern und 5.000 Euro zu gewinnen. Lösen die Antwort-Experten eine Frage, werden 500 Euro an einen Zuschauer aus dem Publikum verlost.

Der SAT.1-Vorabend ab 28. Januar 2019: "Endlich Feierabend!", um 18:00 Uhr "Genial daneben - Das Quiz", um 19:00 Uhr

