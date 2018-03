Es gibt keinen Besseren ... Start der SAT.1-Kampagne zu "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" mit Carsten Maschmeyer

Titel: Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?; Staffel: 1; Person: Carsten Maschmeyer; Copyright: SAT.1/Jens Koch; Fotograf: Jens Koch; Bildredakteur: Stephanie Schulz; Dateiname: 1167644.CR2; Rechtehinweis: Es gibt keinen Besseren ... Start der SAT.1-Kampagne zu "Start Up! Wer wird... mehr Bild-Infos Download

So haben die Zuschauer Carsten Maschmeyer noch nie gesehen: In der neuen Kampagne zu "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer" (acht Folgen ab Mittwoch, 21. März 2018, 20:15 Uhr) ist Start-up-Investor und Selfmade-Milliardär Carsten Maschmeyer in drei unterschiedlichen Werbe-Spots in verschiedenen Rollen zu sehen: als DJ, als Barmixer und als Maler. Was er auch anpackt - stets geht etwas auf humoristische Weise schief. Beim Blick auf Maschmeyers Aktionen wird klar: Es gibt vielleicht bessere DJs, Barmänner und Maler - aber keinen, so die Botschaft im Trailer, der besser für "Start Up!" und die Auswahl von Deutschlands bestem Gründertalent geeignet wäre als Carsten Maschmeyer. "Die selbstironische TV-Kampagne zeigt Carsten Maschmeyer mit einem Augenzwinkern", sagt Benjamin Gumpp, Marketingleiter SAT.1. "Die Idee haben wir gemeinsam entwickelt und sind überzeugt, dass sie die Zuschauer genauso für das Format begeistern wird wie uns". In der neuen SAT.1-Reihe sucht der erfolgreiche Investor aus rund 2.000 Bewerbern Deutschlands bestes Gründertalent. Mit seiner Expertenjury bestehend aus der erfolgreichen Start-up-Unternehmerin Lea Lange und Dr. Klaus Schieble, Leiter des Frühphaseninvestors der Maschmeyer Gruppe "seed & speed", bewertet er die persönliche Entwicklung der Gründer und ihrer jeweiligen Produktidee. Gleichzeitig erhalten die Kandidaten, die jede Woche unterschiedliche Challenges meistern müssen, von Maschmeyer und seinem Team unternehmerisches Coaching und wertvolle Unterstützung. Neben der außergewöhnlichen On-Air-Kampagne, die seit gestern Abend im TV zu sehen ist, bewirbt SAT.1 das neue Gründer-Format ab 15. März 2018 deutschlandweit mit Plakaten und Riesenpostern, in Magazinen, auf Digital-out-of-Home- und 7Screen-Flächen sowie diversen Online- und Social-Media-Elementen. SAT.1 zeigt acht Folgen von "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" ab 21. März 2018, immer mittwochs, 20:15 Uhr. Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Stephanie Bruchner Tel.: +49 (89) 9507-1166 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com

