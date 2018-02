Rheinische Post: Bayerischer Innenminister Herrmann fordert vom Bund mehr Unterstützung für Abschiebungen

Düsseldorf (ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat von der Bundesregierung mehr Unterstützung für Abschiebungen gefordert. "Wir erwarten vom Bund eine bessere Unterstützung bei den Rückführungen. Es gibt vor allem in Afrika eine Reihe von Herkunftsländern, die bei der Rücknahme ihrer Bürger nicht mit uns kooperieren - die zum Beispiel nicht die richtigen Passersatzpapiere beschaffen", sagte Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Auf diese Länder müsse der Bund mehr Druck ausüben. "Wer kein Recht hat, in Deutschland zu bleiben, der muss auch unser Land wieder verlassen. Ich erwarte von allen Bundesländern, dass sie entsprechend aktiv sind", sagte der bayerische Innenminister. Er sagte auch, dass Bayern die Rückführungen in diesem Jahr weiter intensivieren wolle.

