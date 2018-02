SASHA veröffentlicht neue Single "Du fängst mich ein" ++ Neues Album "Schlüsselkind" erscheint am 13. April

Sashas neues Album erscheint am 13. April. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58621 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal International Division/Olaf Heine" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - SASHA ist zurück - und überrascht seine Fans mit einem deutschsprachigen Album, das einmal mehr unterstreicht, dass der Sänger, Musiker und Performer zu den vielseitigsten männlichen Solokünstlern im Land gehört! Am Freitag erschien mit "Du fängst mich ein" der erste Vorbote auf SASHAs Album "Schlüsselkind", das ab dem 13. April erhältlich ist. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Jetzt singt SASHA auf Deutsch. Und wie. Er, der als Deutscher eine beispiellose, englischsprachige Pop-Karriere hinter sich hat, stellt noch einmal alles auf Anfang. Mit "SCHLÜSSELKIND" erleben wir die Neuerfindung eines Sängers, der im Rückblick musikalisch immer offen für Neues war. Er übersetzt Erinnerungen und Gedanken in mitreißende, eingängige Songs - allesamt erstmals auf Deutsch. "Deutsch zu singen bedeutete, dass ich eine Verbindung brauchte zu den Liedern, die ich singe. Ich schrieb ganz konkrete Songs über Situationen, die mich tatsächlich beschäftigen. Und irgendwann merkte ich: Das bin ja ich, der da erzählt und singt." so der Sänger selbst.

Die erste Single "Du fängst mich ein" ist eine Power-Ballade und eine zärtliche Liebeserklärung an eine starke Frau, die in ihrer Tiefe seinesgleichen sucht. "Der Song ist sehr autobiographisch. Ich habe ihn für meine Frau Julia geschrieben, und ich beschreibe darin eine Liebe, die nicht selbstverständlich ist, die aber unbedingt besungen werden will", so SASHA.

Mit den 14 Songs auf seinem neuen Album knüpft Sasha an eine schier endlose Liste an Hitsingles an, die er in den letzten zwei Jahrzehnten auf insgesamt acht Alben veröffentlichte, darunter "If You Believe" "Slowly", "Coming Home", "Lucky Day" und "Hide & Seek" und zuletzt "Good Days". Seine Plattenverkäufe im In- und Ausland erzielten 17 Mal Gold- und sechsmal Platin-Status. Er wurde unter anderem mit vier Echos, drei 1Live-Kronen einem Bambi, einer Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, denn er stand auch erfolgreich vor der Kamera.

