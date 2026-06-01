Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Aus Ideen wird Zukunft: Jetzt für die Entrepreneurship Talent Academy bewerben!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bis zum 27. September 2026 können sich gründungsinteressierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aus Sachsen, Stuttgart, Rhein-Main und Heilbronn für die Entrepreneurship Talent Academy der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und der Karl Schlecht Stiftung bewerben.

Die ETA lädt Jugendliche dazu ein, Unternehmertum als mögliche Zukunftsperspektive aktiv zu entdecken. In interaktiven Workshops und praxisnahen Online-Trainings tauchen die Teilnehmenden in die Start-up-Welt ein: Sie entwickeln eigene Gründungsideen, lernen unternehmerisches Denken und Handeln kennen und sprechen mit jungen Gründerinnen und Gründern über Wege, Herausforderungen und Erfolge aus der Praxis. Gleichzeitig stärkt das Programm zentrale Zukunftskompetenzen wie Kreativität, Teamfähigkeit und Verantwortungsübernahme.

Die sechsmonatige Förderung startet im November 2026 mit regionalen Kick-off-Workshops und mündet in das überregionale Abschlussevent "futureCon" in Stuttgart.

Die Bewerbung erfolgt online über das Bewerbungsportal der sdw. Erwartet werden ein kurzes Motivationsschreiben sowie Angaben zur eigenen Person. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei.

Weitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung finden sich unter: www.sdw.org/ETA

Die Entrepreneurship Talent Academy (ETA) ist ein Spin-off des Schülerprogramms Studienkompass und wird von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der Karl Schlecht Stiftung durchgeführt.

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell