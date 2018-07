Ein Abend mit Götz George in ONE am Montag, den 23. Juli 2018

Köln (ots) -

Götz George hätte am 23. Juli seinen 80. Geburtstag gefeiert. ONE zeigt aus diesem Anlass eine Auswahl besonderer Filme des beliebten Schauspielers: Zum einen den packenden Thriller "Besondere Schwere der Schuld", in dem Götz George als entlassener Sträfling überzeugt, der noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Sowie zwei Klassiker der Ruhrpott-"Tatorte" mit Kommissar Schimanski, die Krimis "Zahn um Zahn" (u.a. mit Renan Demirkan) und "Zabou" (u.a. mit Claudia Messner). Unmittelbar vor "Zahn um Zahn" strahlt ONE eine Live-Aufzeichnung der Interviewreihe "Kinowerkstatt" von 1985 aus, in der Götz George über die besonderen Produktionsbedingungen des Kinofilms "Zahn um Zahn" spricht. Götz George, 1938 in Berlin geboren, starb am 19. Juni 2016 im Alter von 77 Jahren. Die einzigartige, zeitlose Präsenz dieses deutschen Ausnahmeschauspielers sehen die ONE-Zuschauer noch einmal in der Filmauswahl der ONE-Redaktion. 20:15 Besondere Schwere der Schuld, Fernsehfilm Deutschland 2014 21:45 Kinowerkstatt: Götz George "Zahn um Zahn", Interview LIVE-AZ 1985 22:00 Tatort: Zahn um Zahn, Spielfilm Deutschland 1987 23:35 Tatort: Zabou, Spielfilm Deutschland 1987 Fotos zu diesen Filmen finden Sie unter ard-foto.de. Auch das WDR Fernsehen feiert Götz George mit "Schtonk" und "George" an diesem Tag. Mehr Infos dazu im Programmkalender der WDR-Presselounge presse.WDR.de.

Pressekontakt:

Katrin Ahues

WDR Presse und Information

wdrpressedesk@wdr.de

Telefon 0221 220 7100

Original-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell