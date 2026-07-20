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Voller Erfolg für die Berichterstattung von der FIFA WM 2026 bei ARD und ZDF

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München (ots)

59 Millionen Menschen in Deutschland erreicht, herausragende Marktanteile über alle Spiele, Top-Abrufzahlen für die Streaming-Angebote

Mit einem spannenden Finale zwischen Spanien und Argentinien, das dem Publikum noch einmal eine Verlängerung bescherte, ist die FIFA WM 2026 gestern Abend zu Ende gegangen. ARD und ZDF haben 60 Begegnungen dieser Fußball-Weltmeisterschaft live im TV und in ihren Mediatheken übertragen.

"Fast sechs Wochen intensive, crossmediale WM-Berichterstattung liegen hinter uns, und es freut uns sehr, dass sich der große personelle und programmliche Aufwand, den wir auf allen Ausspielwegen betrieben haben, gelohnt hat und sich in herausragenden TV-, Nutzungs- und Abrufzahlen zeigt. Doch nicht nur das macht uns stolz, sondern auch, dass alle Beteiligten unermüdlich Hand in Hand, egal ob in Deutschland oder vor Ort in Kanada, Mexiko und den USA, und trotz der teilweise anstrengenden Zeitverschiebungen hervorragende Leistungen gebracht und uns die WM mit allen ihren Facetten erlebbar gemacht haben", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Insgesamt erreichten die Live-Übertragungen im Ersten und im ZDF 58,699 Millionen unterschiedliche Menschen, das entspricht 73,9 Prozent aller potenziellen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

Die Livespiele, die vor 00:00 Uhr angepfiffen wurden, schalteten im Schnitt 8,693 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 43,9 Prozent. Stark war das Interesse vor allem im jüngeren Segment - hier waren es 2,647 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren mit einem sehr starken Marktanteil von 57,6 Prozent. Betrachtet man alle Spiele, die bei dieser WM von ARD und ZDF live übertragen wurden, waren es im Schnitt 5,917 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 42,3 Prozent, 1,800 Millionen und 55,2 Prozent Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe.

Die erfolgreichsten Einzelübertragungen waren die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao (14.06., 19:00 Uhr, ARD) mit durchschnittlich 24,006 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 70 Prozent und gegen Ecuador (25.06., 22:00 Uhr, ARD) mit 19,083 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 71,7 Prozent. Bei den nicht-deutschen Spielen liegt das vom ZDF übertragene Finale mit einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von 17,362 Millionen Zuschauern (Marktanteil 65,1 Prozent) auf Platz 1, gefolgt von dem Halbfinale England - Argentinien im Ersten (15.07., 21:00 Uhr) mit 13,702 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 56,4 Prozent.

Die Event-Livestreams in den Mediatheken von ARD und ZDF waren ebenfalls stark nachgefragt: Insgesamt wurden diese 122 Millionen Mal abgerufen (ohne Finale). Alle Video-Angebote zur FIFA WM allein in der ARD Mediathek und bei sportschau.de verzeichneten rund 115 Millionen Abrufe. Rund um die Uhr aktiv war außerdem der ARD-Hörfunk - u. a. mit ausführlicher Rundum-Berichterstattung, einer Vielzahl an Live-Vollreportagen und rund 1.600 Exklusiv-Talks, die aus den USA umgesetzt wurden. Auch das Audio-Livestream-Angebot bei ARD Sounds und sportschau.de, das bei dieser Fußball-WM so umfangreich wie noch nie war, konnte hervorragende Abrufzahlen verzeichnen. Das Top-Ergebnis erreichte dabei das Viertelfinale Norwegen - England am 11. Juli um 23:00 Uhr mit 666.000 Abrufen, alle Audio-Livestreams zusammen generierten etwa 6 Millionen Abrufe.

Einen herausragenden Erfolg verzeichneten auch die Social Media-Angebote von sportschau.de zur FIFA WM 2026: Insgesamt gab es rund 1,9 Milliarden Aufrufe bei Instagram, TikTok und YouTube.

Die Federführung für die umfangreiche und crossmediale ARD-Berichterstattung über die FIFA WM 2026 lag beim Südwestrundfunk.

Fernsehnutzungsdaten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertungstyp TV

Streamingdaten & Abrufzahlen ARD Mediathek/Sportschau: AGF/Nielsen, Zensusdaten; Abrufe aus Deutschland; Abrufmodus: Livestream; eigene Berechnungen

Audio-Streamingdaten: Logfile-Analyse, jeweils ab 10 Sekunden

Social Media-Zahlen: Plattformdaten/eigene Berechnungen

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