ARD Das Erste

"Mini-Olympia" in Hannover - Die Finals ab dem 22. Juli live im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sie stehen wie kaum ein anderes Ereignis für die beeindruckende Vielfalt des deutschen Spitzensports: "Die Finals", die in diesem Jahr zum ersten Mal in Hannover stattfinden. An vier Tagen werden ab dem 23. Juli insgesamt 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten an zehn Austragungsorten vergeben. Egal ob auf dem Opernplatz, am Maschsee, an der Leinewelle, am Neuen Rathaus oder am Steinhuder Meer - die "Finals" sind ein Multisportevent, das Athletinnen und Athleten ebenso wie Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert und eine besondere Atmosphäre in den Norden bringt.

"Die Finals" sind einer der großen sportlichen Höhepunkte jedes Jahres - wegen des Riesen-Interesses und der großartigen Stimmung vor Ort, der beispiellosen Vielfalt an Wettkämpfen und der enormen programmlichen und produktionellen Anstrengungen, die wir hier unternehmen. Das alles macht "Die Finals" für uns zu einem besonderen Projekt, in das wir jedes Jahr aufs Neue viel Herzblut, Energie und Personal-Power stecken, um Wettbewerbe, Geschichten und Emotionen für ein breites Publikum erlebbar zu machen", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

ARD und ZDF begleiten dieses Sportfest umfassend crossmedial über alle Plattformen hinweg - im Fernsehen, Radio, auf sportschau.de, in den Mediatheken und auf Social Media. Insgesamt berichten ARD und ZDF im Wechsel rund 30 Stunden von den Finals im TV, die Sendetage im Ersten sind Freitag, 24. Juli ab 12:00 Uhr sowie Sonntag, 26. Juli ab 10:00 Uhr. Moderatorin der ARD-Übertragungen ist Stephanie Müller-Spirra live vor Ort in Hannover, produktionelle Sendezentrale ist wie schon bei der FIFA WM 2026 der ARD SportHub in Köln.

Kombiniert werden die Sendestrecken von den "Finals" im Fernsehen u. a. mit den Übertragungen von der noch laufenden Tour de France und den parallel in Bochum-Wattenscheid stattfindenden Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik. Bereits am 22. Juli überträgt die ARD live im Stream in der ARD Mediathek die offizielle Eröffnungsfeier der "Finals", die auf einer extra dafür installierten Bühne auf dem Maschsee stattfindet.

Circa 125 Stunden Sport im Livestreaming runden das Live-Angebot zu den "Finals" in der ARD ab. Außerdem gibt es in der ARD Mediathek (Die Finals Sportschau) alle Wettbewerbe im Re-Live, Highlights, umfangreiche Zusammenfassungen, Interviews und vieles mehr.

Ausführliche Informationen zu den "Finals" in Hannover bietet Alles zu den Finals 2026 in Hannover | sportschau.de, alles Wissenswerte zur ARD-Berichterstattung findet sich unter DIE FINALS 2026 IN DER ARD. Die Federführung für die ARD-Übertragungen von den "Finals" liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell