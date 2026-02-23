LEONINE Studios

1,5 Millionen Kinobesucher für THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE

München (ots)

THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE verzeichnet 1,5 Millionen Kinobesucher! Mit subtiler Spannung, dunklen Geheimnissen und unerwarteten Wendungen zieht der packende Thriller das Publikum Woche für Woche in seinen Bann und behauptet seine Position souverän in den deutschen Kinocharts. Ein fesselndes Kinoerlebnis, das beweist: Manche Geheimnisse lassen uns nicht mehr los. THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE im Verleih von LEONINE Studios läuft jetzt im Kino.

Hochspannung, unvorhersehbare Wendungen und dunkle Geheimnisse - hinter der Fassade einer scheinbar perfekten Familie entspinnt sich ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen.

Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt...

THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE ist ein fesselnder Thriller - voller Suspense und schockierender Enthüllungen.Sydney Sweeney ("Wo die Lüge hinfällt", "Euphoria") und Amanda Seyfried (Oscar®-nominiert für "Mank", Golden-Globe-Gewinnerin für "The Dropout") brillieren in der Verfilmung des Mega-Bestsellers von Freida McFadden. Gemeinsam mit Brandon Sklenar ("Nur noch ein einziges Mal") und Michele Morrone ("Nur noch ein kleiner Gefallen") entführen sie in eine sinistere Welt voller gefährlicher Familiengeheimnisse. Regie führte Paul Feig, der in THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE das Publikum bis zur letzten Sekunde in Atem hält.

