LEONINE Studios

Zendaya & Robert Pattinson in der außergewöhnlichsten Liebesgeschichte des Jahres

DAS DRAMA - Noch mal auf Anfang

Ab 2. April 2026 im Kino

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Überraschend, tiefgründig und romantisch: Die Hollywood-Superstars Zendaya und Robert Pattinson begeistern im neuen Must-See-Film des Erfolgsstudios A24 als leidenschaftliches Liebespaar. DAS DRAMA hinterfragt die Vorstellung von Liebe in unserer Zeit: Was wollen wir wirklich wissen über die Person, die uns am nächsten steht? DAS DRAMA erzählt eine moderne und emotionale Kino-Lovestory, die für Gesprächsstoff sorgen wird. Ab 2. April 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor der Traumhochzeit - doch in den Tagen vor dem Ja-Wort bröckelt die Fassade. Eine unerwartete Enthüllung wirft nicht nur die Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern alles, was sie über einander zu wissen glauben.

Das außergewöhnliche Liebespaar wird gespielt von Zendaya ("Euphoria", "Dune 1+2", "Spider-Man: No Way Home", "Challengers - Rivalen") und Robert Pattinson ("The Batman", "Mickey 17", "Die My Love", "Tenet"), die DAS DRAMA schon jetzt zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres 2026 machen. Regie führte der norwegische Filmemacher Kristoffer Borgli, der bereits mit Filmen wie "Dream Scenario" (2023) und "Sick of Myself" (2022) auf sich aufmerksam machte, die für zahlreiche Filmpreise nominiert wurden. Produziert wurde DAS DRAMA vom Erfolgsstudio A24.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell