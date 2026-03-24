PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 25. März 2026, 23:15 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 25. März 2026, 23:15 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Urban Priol (Kabarettist)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Veit Medick (Stern)

Reform des Sozialstaats und deutsche Außenpolitik
Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann (AfD).

Lage in der Ukraine und Rolle Russlands im Irankrieg
Im Studio: der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch.

Es kommentieren: der Kabarettist Urban Priol, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und der Politikchef des Stern, Veit Medick.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren