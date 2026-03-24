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"maischberger" am Mittwoch, 25. März 2026, 23:15 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter) Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer) Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter) Urban Priol (Kabarettist) Nena Brockhaus (Journalistin) Veit Medick (Stern) Reform des Sozialstaats und deutsche Außenpolitik Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann (AfD). Lage in der Ukraine und Rolle Russlands im Irankrieg Im Studio: der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Es kommentieren: der Kabarettist Urban Priol, die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus und der Politikchef des Stern, Veit Medick. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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