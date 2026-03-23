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"maischberger" am Dienstag, 24. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, ehemalige Bundestagsvizepräsidentin) Johannes Winkel (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union) Martin Richenhagen (deutsch-US-amerikanischer Manager) Theo Koll (Journalist und Moderator) Ulrike Herrmann (taz) Beatrice Achterberg (NZZ) Hohe Energiepreise und die Arbeit der Bundesregierung Im Gespräch: die langjährige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne) und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU). Lage der US-Wirtschaft und transatlantisches Verhältnis Im Studio: der deutsch-US-amerikanische Manager Martin Richenhagen. Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und die Journalistin der NZZ, Beatrice Achterberg. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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