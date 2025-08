MCS-Marketing und Convenience-Shop System GmbH

Qwik24: Unbemannte Läden zur Versorgung in Zeiten des Personalmangels

Die mittelständische Großhandelsgruppe MCS hat unter der Marke Qwik24 ein neues Smart Store-Konzept eingeführt. Die unbemannten Läden ermöglichen den Einkauf von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs rund um die Uhr - und das ohne Verkaufspersonal. In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels kann dies einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Nahversorgung leisten.

Versorgung mit Lebensmitteln rund um die Uhr

Die flexibel einsetzbaren Stores lassen sich sowohl in modularen Containern als auch in bestehenden Immobilien realisieren. Sie eignen sich beispielsweise auch zur Ergänzung unbemannter Automatentankstellen, Campingplätze oder E-Ladeparks. Neben zusätzlicher Frequenz und Umsatz können sie dort auch die Kundenzufriedenheit steigern: Laut aktuellen Studien wünschen sich rund 50 % der Kundinnen und Kunden von E-Ladeparks die Möglichkeit, während des Ladevorgangs in Smart Stores einzukaufen.

"Mit Qwik24 bieten wir ein Gesamtkonzept, das neben dem Shopkonzept und der Belieferung mit standortgerechten Lebensmittelsortimenten auch ein modernes Marketingpaket beinhaltet", erklärt MCS-Geschäftsführer Torsten Eichinger. "Innovative, gleichzeitig aber bezahlbare Technologien für Zugangskontrolle und Zahlungsabwicklung sorgen für eine einfache und praxisnahe Umsetzung. Damit ist ein schlüssiges Konzept zur Versorgung mit Lebensmitteln in kurzer Zeit umsetzbar."

