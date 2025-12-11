PRESSEPORTAL Presseportal Logo

DFB-Pokal-Viertelfinale: FC Bayern München - RB Leipzig am Mittwoch, 11. Februar 2026, live im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Der FC Bayern München ist zwar in dieser Saison kaum zu schlagen, allerdings hat der RB Leipzig, als aktuell erster Bayern-Verfolger in der Fußball-Bundesliga, durchaus Chancen dazu. Sicher ist, dass am Mittwoch, 11. Februar, eine spannende Partie im DFB-Pokal-Viertelfinale wartet. Die ARD überträgt live ab ca. 20:35 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) aus München. Alex Schlüter moderiert, Bastian Schweinsteiger als Experte an seiner Seite. Christina Graf kommentiert die Begegnung.

Eingebettet ist die Live-Sendung vom DFB-Pokal-Viertelfinale im Ersten an dem Tag in die Übertragung von den Olympischen Winterspielen Mailand/Cortina 2026, die von 9:50 Uhr bis 23:30 Uhr geplant ist.

