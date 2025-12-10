ARD Das Erste

Wer singt im Jubiläumsjahr in Wien? "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" am 28. Februar live in der ARD

70 Jahre Hits und magische Momente: Der Eurovision Song Contest begeistert und verbindet seit sieben Jahrzehnten Millionen von Menschen in ganz Europa und weit darüber hinaus. Welcher Act Deutschland bei der Jubiläumsausgabe des größten Musikwettbewerbs der Welt im Mai in Wien vertreten darf, entscheidet sich am Samstag, 28. Februar - live um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek bei "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026".

Eine Show voller Überraschungen und musikalischer Highlights: Welche Solo-Künstler:innen und Bands beim deutschen Vorentscheid antreten, wird durch einen internen Auswahlprozess ermittelt, dessen Höhepunkt die große Live-Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" ist. Teil des mehrstufigen Verfahrens waren auch Songwriting-Camps des SWR, in denen Artists mit international renommierten Songwritern und Producern gemeinsam Songs für den ESC entwickelt haben. Eine engere Auswahl von Songs und Acts wurde anschließend von Expert:innen aus der Musikbranche sowie einer internationalen Jury und Publikumsjuror:innen eingeschätzt und bewertet. Die vielversprechendsten Acts kommen im Finale auf die große Bühne.

Erstmals verantwortet Tina Sikorski als Head of Delegation beim SWR, dem neuen ARD-Federführer, die künstlerische und organisatorische Koordination der deutschen Eurovision Song Contest-Teilnahme. Die ausgewiesene Branchenkennerin, die vorher u.a. an der Popakademie Baden-Württemberg und als Geschäftsführerin der Initiative Musik tätig war, sagt: "Musik ist eine Sprache, die wir alle verstehen. Seit 70 Jahren zeigt uns der ESC, wie kraftvoll und magisch diese Verbindung sein kann, aber auch, wie kontrovers immer wieder um Themen gerungen wird. Ich freue mich sehr, dass wir mit der ARD den musikalischen Funken weitertragen. Beim deutschen ESC-Finale werden wir großartige Performances sehen und den perfekten Act finden, der Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest leuchten lässt."

Details zur Ausrichtung von "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" sowie die teilnehmenden Acts und Informationen zu möglichen Presseakkreditierungen werden im Januar bekanntgegeben. Vormerkungen können aktuell nicht entgegengenommen werden.

Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und der Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR.

