Stark für Kinderrechte: Aktion zum Bundesweiten Vorlesetag

Über 40 prominente Vorleser unterstützen Initiative für Demokratiebildung

Düsseldorf (ots)

Zum Bundesweiten Vorlesetag am 21. November 2025 haben sich der Kinderschutzbund Düsseldorf, die Kinderstiftung Lesen bildet und der Düsseldorfer Versicherer ARAG zusammengeschlossen, um gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Kinderrechte Düsseldorf ein starkes Zeichen für Kinderrechte und demokratische Werte zu setzen. Prominente Unterstützung erhalten sie dabei von über 40 Persönlichkeiten, darunter der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Thüringische Justizministerin Beate Meißner (CDU), Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (CDU) sowie Tischtennis-Star Timo Boll, dem Marken-Botschafter der ARAG. Zusätzlich lesen auch Vertreter der Initiatoren an Schulen vor.

Die Initiative unter dem Motto "Demokratie fördern. Kinder stärken. Gemeinsam ein Zeichen setzen" richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und zielt darauf ab, sie für die Grundprinzipien der Demokratie, die Bedeutung von Mitbestimmung und das Bewusstsein für ihre Rechte zu sensibilisieren - auf altersgerechte und alltagsnahe Weise. Im Zentrum der Aktion mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen steht das Vorlesebuch "Der allerbeste Spielplatz der Welt" von Martin Baltscheit. Dieses ist nach einer Idee und in enger Zusammenarbeit mit der ARAG zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes entstanden. Es bringt Kindern in kreativen Kurzgeschichten die Grundrechte aus der Verfassung unseres Landes näher und inspiriert zum Austausch über Fairness, gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt. Das Kinderbuch hatte bereits bei seiner Veröffentlichung für große Resonanz gesorgt und war innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Die prominenten Vorleser können eine Schule wählen, an der sie aktiv sein möchten - empfohlen werden die Klassenstufen 3 bis 6. Dort lesen sie anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags aus dem Buch vor und treten im Anschluss mit den Kindern in einen kurzen Austausch über die Bedeutung von Gerechtigkeit, Mitbestimmung und demokratischem Miteinander.

"Vorlesen schafft Nähe und bietet die Gelegenheit, gemeinsam über wichtige Grundsätze unseres Zusammenlebens zu sprechen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, beim Bundesweiten Vorlesetag mitzuwirken, weil Bücher Kinder auf spielerische Weise für zentrale Aspekte unserer Gesellschaft begeistern. Besonders Freude hat mir das Vorlesen aus 'Der allerbeste Spielplatz der Welt' gemacht, weil es Kinder für Gerechtigkeit, Mitbestimmung und ein demokratisches Miteinander sensibilisiert", erläutert Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller sein Engagement für dieses Projekt.

"Als Impulsgeber dieser wichtigen Aktion sind wir stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern sowie über 40 prominenten Unterstützern einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinder als Entscheider von morgen frühzeitig ihre Rechte kennen und verstehen. Als weltweit führender Rechtsschutzanbieter ist die Stärkung von Kinderrechten und demokratischer Werte für uns ein zentrales Anliegen. Demokratie zu schützen ist wichtig. Aber wenn ich nicht weiß, was das bedeutet, werde ich auch kein Bedürfnis haben, das zu schützen", erläutert Kathrin Köhler, Chief Sustainability Officer der ARAG SE, das Engagement des Düsseldorfer Versicherungskonzerns.

Engagement für Kinder und ihre Rechte verbindet die Initiatoren der Aktion

Der Kinderschutzbund OV Düsseldorf e. V. setzt sich für die Anerkennung der Rechte der Kinder und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein. Dazu gehören der Schutz und die Förderung der Kinder sowie das politische Engagement für eine kindgerechte Umwelt. Die Kinderstiftung Lesen bildet fördert Projekte in Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss mit dem Ziel, die Lust am Lesen und Schreiben bei Kindern zu wecken - geleitet von der Vision "Gemeinsam für Bildung durch Leselust". Das Aktionsbündnis Kinderrechte Düsseldorf hat sich anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention gegründet und setzt sich seitdem engagiert für die Umsetzung und Stärkung der Kinderrechte in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein.

Die ARAG steht seit ihrer Gründung vor 90 Jahren in Düsseldorf für Chancengleichheit vor dem Recht. Als Familienunternehmen und weltweit größter Rechtsschutzversicherer füllt sie ihre gesellschaftliche Verantwortung in besonderer Weise aus. Sie setzt sich besonders für den Zugang zu Bildung von Kindern und Jugendlichen, Kinderrechte, Demokratiebildung und fairen Zugang zum Recht für alle ein.

