Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2025

METRO GastroPreis 2025: Ehrung für vorbildliche Gastronomien und Unterstützung durch neue Rubrik Gastro-Booster

Ab sofort können sich bis zum 30. Juni Gastro-Betriebe für den METRO GastroPreis 2025, unterstützt von DISH by METRO, bewerben.

Der METRO GastroPreis ehrt Betriebe, die in den Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team besonders zukunftsweisend aufgestellt sind.

Die Gewinner des Awards erhalten ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von jeweils 1.000 Euro.

In diesem Jahr wird die Vergabe des Preises erstmals um eine neue Rubrik, den " Gastro-Booster " erweitert: Hierfür können sich Gastro-Betriebe bewerben, die sich in den genannten Kategorien noch besser aufstellen wollen.

Die Gewinner des Gastro-Boosters erhalten von METRO je nach Kategorie individuelle Gewinne in Form von Unterstützungsleistungen bei der Weiterentwicklung ihres Betriebs, z.B. durch ein DISH Produktpaket oder professionelle Gastro-Beratungen.

Die Preisverleihung wird auch 2025 wieder auf der Rolling Pin.Convention 2025 in Düsseldorf stattfinden.

Ab sofort können sich Gastronomiebetreibende wieder für den METRO GastroPreis, unterstützt von DISH by METRO, bewerben. Durch die Erweiterung des Awards um die neue Rubrik Gastro-Booster wird es in diesem Jahr gleich sechs Gewinner geben: Drei Betriebe werden für ihre besonders innovativen und engagierten Konzepte in den Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team mit dem Award ausgezeichnet, drei weitere Betriebe erhalten in den gleichen Kategorien von METRO einen "Gastro-Booster", um ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Eine Fachjury wählt aus den Bewerbungen je Kategorie die Gewinner-Betriebe aus.

Eine glamouröse Preisverleihung, viel Anerkennung und tolle Gewinne warten auf die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen METRO GastroPreises. Die drei Gewinner-Betriebe des Awards erhalten jeweils ein METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 1.000 Euro. Auf die Gewinner des Gastro-Boosters "Digitalisierung" wartet ein umfangreiches DISH Produktpaket, das zwei Jahre DISH Premium enthält, sowie eine umfassende Gastroberatung. Auch in den Kategorien Nachhaltigkeit und Team gibt es für die Gastro-Booster-Gewinner eine individuelle und professionelle Beratung passend zu ihrer Kategorie. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden zudem zur Rolling Pin.Convention 2025 nach Düsseldorf eingeladen, wo die Preisverleihung stattfinden wird. Das Branchenevent Rolling Pin.Convention mit Spitzenköchinnen und -köchen, Sommeliers und Experten sowie mehr als 10.000 Gästen, findet in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt.

Bewerbung für den METRO GastroPreis - so läuft es ab

Für den Award füllen die sich bewerbenden Gastro-Betriebe einen Fragebogen über die METRO Website www.metro.de/metro-gastropreis aus. Optional kann zusätzlich ein Video eingereicht werden. Pro Kategorie werden zehn Konzepte in eine Vorauswahl für die Jury aufgenommen, die dann die Gewinner-Betriebe bestimmt. Die Auswahlkriterien umfassen bei der Kategorie Digitalisierung beispielsweise die Nutzung von digitalen Systemen und Self-Services. In der Kategorie Nachhaltigkeit sind Schwerpunkte z. B. der verantwortungsbewusste Einkauf von Lebensmitteln und Materialien, das Abfallmanagement und der Umgang mit Ressourcen. Auf Arbeitszeitmanagement und Mitarbeiterbindung liegt der Fokus in der Kategorie Team.

Bewerbung für den METRO Gastro Booster - so läuft es ab

Bei der Bewerbung um den Gastro-Booster müssen die Betriebe ebenfalls einen Fragebogen über die METRO Website www.metro.de/metro-gastropreis ausfüllen und können optional ein Video einreichen. Hierbei geht es im Schwerpunkt darum der Jury zu zeigen, wie wichtig dem Gastro-Betrieb eine Verbesserung in der jeweiligen Kategorie ist und welche Umsetzungen bereits erfolgt sind.

Fachjury für GastroPreis Award und Gastro-Booster

Die Fachjury wählt sowohl die Sieger-Betriebe des Awards als auch für den Gastro-Booster aus. Das neunköpfige Expertenteam kennt sich bestens in der Gastro-Branche aus und weiß um die zukunftsweisenden Themen. In Dreier-Teams entscheidet sie, wer in welcher Kategorie gewinnt: Für Digitalisierung sind das Dr. Volker Gläser (DISH Digital Solutions), Tarek Krukenberg (METRO Deutschland Consulting) und Christoph Digwa (Experte Gastro 4.0). In der Kategorie Nachhaltigkeit wählen Matthias Tritsch (greentable e.V.), Kerstin Vlasman (FLORIS Catering) und Andrea Weber (METRO AG) den Sieger-Betrieb aus. Für die Kategorie Team stehen in der Jury Andreas Deimann (Hotel Deimann), Kerstin Rapp-Schwan (Gastronomin und Projektpartnerin bei Konen & Lorenzen und tellerrand consulting) sowie Patrick Rothkopf (DEHOGA) als Experten bereit.

Weiterführende Informationen zum METRO GastroPreis 2025 finden Sie unter: www.metro.de/metro-gastropreis.

Keyvisual: Der METRO GastroPreis zeichnet Gastro-Betriebe mit besonders zukunftsweisenden Konzepten in den Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team aus. Neu ist in diesem Jahr die Erweiterung um den Gastro-Booster: Auch Gastro-Betriebe, die sich in den genannten Kategorien besser aufstellen wollen, können sich bewerben.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 12 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem international führenden Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 85.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 31 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

Über DISH

DISH Digital Solutions wurde 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der METRO AG gegründet, um digitale Lösungen zu entwickeln, die zum Erfolg der HoReCa Kunden (Hotels, Restaurants und Caterer) beitragen. Die einfach zu bedienenden Lösungen sind für den anspruchsvollen Alltag von Gastronomen konzipiert, um Zeit und Geld zu sparen. Unter der gleichnamigen Marke bietet DISH wettbewerbsfähige Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Branche. Dazu gehören unter anderem ein Online-Bestellsystem ohne Kommissionszahlungen, eine POS-Lösung, ein Reservierungs-Tool sowie eine Payment-Lösung. Mehr als 360.000 Kunden in 16 Ländern nutzen bereits digitale Produkte von DISH, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dish.co.

