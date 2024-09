Metro Deutschland GmbH

Gastronomien auf der Rolling Pin.Convention ausgezeichnet

METRO GastroPreis 2024 verliehen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Gastronomien auf der Rolling Pin.Convention ausgezeichnet

METRO GastroPreis 2024 verliehen

Am 30. September wurde erstmalig der METRO GastroPreis im Rahmen der Rolling Pin.Convention verliehen.

Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG, betonte die Wichtigkeit von Innovationen für die Gastro-Branche, insbesondere in den drei Fokus-Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team, und dankte der neunköpfigen Jury.

In der erstmaligen Award-Vergabe des METRO GastroPreises gewinnt in der Kategorie Digitalisierung der Gasthof Adler aus Ziemetshausen, in der Kategorie Nachhaltigkeit setzt sich das Joujou aus Bad Dürkheim durch und das Kaspar Schmauser aus Nürnberg überzeugt in der Kategorie Team.

Im Anschluss besuchen Preisträger und Jury die Rolling Pin.Convention, das Branchenevent mit Spitzenköchinnen und -köchen, Sommeliers und Experten sowie mehr als 10.000 Gästen.

METRO ist als Mitveranstalter auf der Rolling Pin.Convention vertreten und bietet als größter Aussteller mit über 500 qm u.a. Verkostungen an kulinarischen Food-Stationen.

Erstmalig hat METRO den neuen Award METRO GastroPreis verliehen - und zwar in den Kategorien Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Team. Den richtigen Rahmen für die Preisverleihung bot die Rolling Pin.Convention, das Branchenevent in der Gastronomie, mit Spitzenköchinnen und -köchen, Sommeliers und Experten sowie mehr als 10.000 Gästen. Auf der Nuts.Stage verliehen Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG, sowie die neunköpfige Jury den Award an den Gasthof Adler in der Kategorie Digitalisierung, an das Joujou in der Kategorie Nachhaltigkeit und an das Kaspar Schmauser in der Kategorie Team.

Die Gewinner des METRO GastroPreises waren am 30. September zur Preisverleihung auf der Rolling Pin.Convention eingeladen. Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG, begrüßte Preisträger und Jury-Mitglieder und betonte die Wichtigkeit eines solchen Awards: "Innovationen in der Gastro-Branche sind wichtig, insbesondere um Lösungen zu finden in einer wirtschaftlich und personell angespannten Lage. Da lohnt sich der Branchen-Austausch in mehrfacher Hinsicht, denn er bringt Wissenstransfer, Networking und vor allem den Mut, Neues auszuprobieren. Mit dem METRO GastroPreis fördern wir genau das und stellen Betriebe in den Fokus, die in diesen Bereichen bereits gute Initiativen gezeigt haben."

Gewinne für ausgezeichnetes Engagement

Das herausragende Engagement wurde im Rahmen der Preisverleihung durch die Jury und das Publikum gelobt und die Arbeit der Gastronominnen und Gastronomen gewürdigt. Neben der Wertschätzung wurden den Preisträgern auch maßgeschneiderte Gewinne überreicht. Zu einem METRO Einkaufsguthaben in Höhe von 500 Euro erhielten die Preisträger einen auf ihre Siegerkategorie zugeschnittenen Gewinn: In der Kategorie Digitalisierung gewinnt der Gasthof Adler ein Coaching von Digital-Experte Christoph Digwa. Unterstützt wird diese Siegerkategorie von DISH, die digitale Lösungen für den Erfolg von HoReCa-Betrieben entwickelt. Volker Gläser, CEO DISH und Mitglied der Jury: "Besonders im Bereich Digitalisierung hat die Gastro-Branche ein enormes Potenzial, dessen Nutzung die Arbeitsabläufe in den Betrieben um ein Vielfaches erleichtert und zusätzliche Angebote für Gäste erst möglich macht." In der Kategorie Nachhaltigkeit erhält das Joujou einen Profi-Tag mit Tim und Katharina Raue. Der bekannte Sternekoch Tim Raue und seine Frau Katharina beraten regelmäßig Gastro-Betriebe, beispielsweise in der Sendung "Raue der Restaurantretter". In der Kategorie Team darf sich das Kaspar Schmauser über ein professionelles Personal Coaching von METRO Gastro Consulting freuen, die unter anderem auf die personellen Herausforderungen in der Gastronomie spezialisiert sind und wissen, wie ein erfolgreiches Miteinander funktionieren kann. Ein besonderer Dank ging außerdem an die neunköpfige Jury, die mit Fachexpertise und viel Einsatz aus den besten Bewerbungen die drei Siegerbetriebe mit den überzeugendsten Konzepten ausgewählt hatte.

Branchenevent Rolling Pin.Convention

Im Anschluss an die Preisverleihung besuchten Preisträgerinnen und Preisträger sowie Jury die Rolling Pin.Convention, das Branchenevent mit Spitzenköchinnen und -köchen, Sommeliers und Experten sowie über 10.000 Gästen. Die 6.000 qm große Expo-Fläche ist dieses Jahr erstmalig in Düsseldorf auf dem Areal Böhler und läuft noch bis zum 1. Oktober. Seit 2016 ist METRO Partner der Rolling Pin.Convention Germany und bietet als größter Aussteller mit über 500 qm u.a. Verkostungen an kulinarischen Food-Stationen.

Weiterführende Informationen zum METRO GastroPreis und den Gewinnern 2024 finden Sie unter: metro.de/metro-gastropreis.

Die Verwendung der Bilder ist frei bei Nennung der Bildquelle:

METRO Deutschland/Jun Kim:

Bild 1: Die Gewinner des METRO GastroPreises 2024 wurden auf der Rolling Pin.Convention geehrt. Anwesend waren Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG, Mitglieder der Jury sowie die Award-Gewinnerinnen und -Gewinner.

[v.l.n.r.]:

Frank Martin Püschel und Mareile Haider (Joujou), Andrea Weber (METRO AG), Chérine De Bruijn (Corporate Kitchen), Kerstin Vlasman (FLORIS Catering), Patrick Rothkopf (DEHOGA), Jan Hiller (Gasthof Adler), Christoph Digwa (Experte Gastro 4.0), Kerstin Rapp-Schwan (Gastronomin und Projektpartnerin bei tellerrand consulting sowie Konen & Lorenzen), Volker Gläser (DISH Digital Solutions), Dr. Steffen Greubel (METRO AG) sowie (vorne) Philipp Selzle und Daniel Meyer (Kaspar Schmauser).

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem international führenden Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 17 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 89.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 30,6 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

Mit der Online-Plattform DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitales Serviceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co.

Original-Content von: Metro Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell