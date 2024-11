Waldbund GmbH

Flächenbewirtschaftung ganzheitlich gedacht: Die Waldbund GmbH optimiert schlecht genutzte Unternehmensflächen

Kosten senken, Einnahmen erzielen, Mitarbeiter binden und etwas für das Image tun - die optimale Nutzung der eigenen Flächen bietet Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten. Um das Potenzial zu erkunden und auszuschöpfen, hat sich Marco Klein auf eine ganzheitliche Beratung zur Flächenbewirtschaftung spezialisiert, die auf vorhandene Grundstücke oder die Erweiterung des Flächenbestands abzielt. Warum es sinnvoll ist, die verschiedenen Aspekte der Nutzung integriert zu betrachten, und weshalb sich ein standortnahes Aufforstungsprojekt zur Erfüllung der CSRD-Richtlinien am besten eignet, erfahren Sie hier.

Viele Unternehmen sehen in ihrem Firmenstandort nicht mehr als die Produktionshalle oder die Gebäude, in denen sich ihre Büros befinden. Ihre Außenflächen verstehen sie daher lediglich als notwendiges Beiwerk, das wenig Aufmerksamkeit erfährt und ganz sicher nicht in die strategische Planung einbezogen wird. Im Ergebnis werden die Flächen dann für Parkplätze oder als Abstellort für nicht mehr benötigte Gegenstände genutzt und in vielen Fällen liegen sie einfach brach. Ist es nicht an der Zeit, eine wertvolle Ressource zu entdecken, um sie einer sinnvollen Nutzung zuzuführen? "Wir beobachten durchaus ein steigendes Interesse an der Optimierung von Unternehmensflächen, wobei einer Umsetzung häufig gewisse Befürchtungen gegenüberstehen, die regulatorische Anforderungen, Haftungsrisiken und natürlich auch finanzielle Gesichtspunkte betreffen", sagt Marco Klein, Gründer und Geschäftsführer der Waldbund GmbH. "Damit verschenken die Unternehmen ein ungeheures Potenzial, das nicht nur ökologische und soziale Aspekte hat, sondern auch zu handfesten Kostensenkungen führen kann."

"Bei einer zweckmäßigen Beratung muss es im Kern darum gehen, die Möglichkeiten der Flächen auszuloten und Maßnahmen vorzuschlagen, die sich an den Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens orientieren", fügt Marco Klein hinzu. Das Team der Waldbund GmbH besteht aus erfahrenen Branchenspezialisten, die Gebiete wie Bauplanungsrecht, Baulandentwicklung, Ökologie, Versicherungsfragen, Immobilieninvestitionen und Finanzplanung abdecken. Die Experten um Marco Klein konzentrieren sich bei ihrer Beratung auf vor allem auf innovative Nutzungsmöglichkeiten, die kostensenkend wirken, zusätzliche Einnahmen generieren, Mitarbeiter binden und für eine ökologische Aufwertung sorgen. Dabei erstellen sie Flächenoptimierungsanalysen und Flächenerweiterungspotenzialanalysen, setzen die geplanten Maßnahmen gemeinsam mit zahlreichen Partnerunternehmen um und begleiten die Projekte auf Wunsch in den sozialen Medien. Für Marco Klein zielt ein gutes Ergebnis auf den langfristigen Nutzen bei einem überschaubaren Aufwand ab. Seine Beratung wird mit bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert.

Konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten: Marco Klein verfolgt einen integrativen Ansatz

"Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die sich auf ein bestimmtes Thema der Flächennutzung konzentrieren, haben wir einen ganzheitlichen Ansatz, der die Chancen des jeweiligen Grundstücks in den Blick nimmt", erklärt Marco Klein von der Waldbund GmbH. "Dieser Ansatz führt letztlich zu umfassenderen Lösungen, weil er mehrere konkurrierende Nutzungen gleichzeitig erlaubt." Eine höhere Effizienz und Synergieeffekte entstehen also dadurch, dass die ökologische Aufwertung einer Fläche weder Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung noch Nutzungen für Werbezwecke ausschließen muss. Konkret können ungenutzte Flächen für Freizeitbetätigungen oder nachhaltige Konzepte wie Permakultur und Imkerei optimiert werden und dabei auch als Rückzugsort für Mitarbeiter dienen. Wenn sich dazu Werbeflächen oder öffentliche Ladestationen für Elektroautos integrieren lassen, tragen die Projekte sogar noch zur Kostenreduzierung bei. Damit sich die Einführung mehrerer paralleler Nutzungen nicht gegenseitig behindert, ist in manchen Fällen auch die Raumökonomie gefragt, die beispielsweise dafür sorgt, dass mehr Fahrradständer mit weniger Fläche auskommen.

Eine optimierte Flächennutzung hat für die Unternehmen zahlreiche Vorteile, die je nach dem jeweiligen Schwerpunkt der Maßnahmen auf die Mitarbeiterbindung und Teambildung, die Kostensenkung oder die Erschließung neuer Einnahmequellen ausgerichtet sein können. In vielen Fällen geht es den Unternehmen aber auch darum, ihr Engagement für Umweltthemen zu erweitern und soziale Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt können solche Projekte im Marketing eingesetzt werden, um eine nachhaltige Verbesserung des Unternehmensimage zu erreichen.

Die Waldbund GmbH unterstützt die Unternehmen auch bei der Erweiterung ihres Flächenbestands

Häufig sind Unternehmen, die sich an die Waldbund GmbH wenden, auch daran interessiert, ihre Flächenbestände durch den Erwerb oder die Pacht von Wald-, Wiesen- oder Gewerbeflächen zu erweitern. Das Team um Marco Klein kann an dieser Stelle ebenfalls beratend tätig werden und unterstützt seine Kunden bei der Identifizierung geeigneter Flächen, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Dabei dreht es sich oft um Baugrundstücke, auf denen neue Produktionshallen errichtet werden sollen. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass die Unternehmen Flächen suchen, die ihnen die Einrichtung von Monteurunterkünften gestatten. Gefragt sind im Besonderen temporäre Lösungen in Modulbauweise, die sich unkompliziert an den jeweiligen Bedarf anpassen lassen und zeitweise andere Nutzungen ermöglichen. Überdies dient die Erweiterung des Flächenportfolios manchen Unternehmen dazu, ihre Attraktivität für Top-Fachkräfte zu verbessern, indem sie ihnen bei der Einstellung ein Grundstück zur Pacht oder zum Kauf anbieten.

Ökologische Aufwertung zur Erfüllung von CSRD-Richtlinien

Ein weiteres wichtiges Thema sind für Marco Klein Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verbessern können, um den Anforderungen der CSRD-Richtlinien gerecht zu werden. Viele Unternehmen beteiligen sich aktuell an Aufforstungsprogrammen und bekommen dafür ein Zertifikat. Der Nachteil solcher Programme ist allerdings, dass sie kaum Kontrolle gestatten und es zudem keinen direkten Bezug zum Unternehmen gibt. Die Waldbund GmbH plädiert deshalb für Kauf oder Pacht eigener standortnaher Flächen, die dann in Eigenregie aufgeforstet werden. Wer die Verantwortung für das ökologische Projekt selbst übernimmt, hat eben gleichzeitig die langfristige Kontrolle und ermöglicht seinen Mitarbeitern darüber hinaus eine echte Teilhabe. Zudem ist die standortnahe Aufforstungsfläche natürlich eine erstklassige Marketingmaßnahme.

"Wir werben als Berater ganz bewusst für Aktivitäten, die direkt vor der eigenen Haustür stattfinden", betont Marco Klein. "Deshalb beginnt es bei uns mit den unternehmenseigenen Flächen, setzt sich mit Zukäufen im unmittelbaren Umfeld fort und nimmt auch bei der Aufforstung die Region in den Blick. Die Vorteile, die unsere Analysen zur Flächenoptimierung und Flächenerweiterung bieten, sind Kostensenkung, Mitarbeiterbindung und Imagegewinn. Wenn der letzte Punkt wirklich eintreffen soll, müssen wir die Öffentlichkeit allerdings über die Projekte informieren. Aus diesem Grund bieten wir eine Social-Media-Begleitung an und erstellen Content, der geeignet ist, die Maßnahmen bekannt zu machen. Es geht uns grundsätzlich darum, das gesamte Potenzial der Flächen abzurufen."

Sie möchten die Flächen Ihres Unternehmens optimieren, Ihr Flächenportfolio erweitern oder suchen standortnahe Flächen zur Erfüllung von CSRD-Richtlinien? Dann melden Sie sich jetzt bei Marco Klein von der Waldbund GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

