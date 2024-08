Jay Feldmann

Human Performance Coach Jay Feldmann revolutioniert die Businesswelt: Wie Mitarbeiter zu Unternehmenshelden werden

Berlin (ots)

Jeder Mensch hat Ziele - diese zu erreichen, kann allerdings eine echte Herausforderung sein. Hilfreich ist hier ein Wegbegleiter, der einen nicht nur berät und unterstützt, sondern einen bei nachlassender Motivation auch zur Verantwortung zieht. Als Human Performance Coach widmet sich Jay Feldmann genau dieser Aufgabe, indem er betroffene Unternehmer und ihre Mitarbeiter auf ihrem Weg zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung begleitet. Wie Mitarbeiter zu Unternehmenshelden werden, erfahren Sie im Folgenden.

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt sehen sich viele Unternehmer und deren Mitarbeiter ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Nicht selten sind Überforderung, ein angespanntes Arbeitsklima und Unzufriedenheit die Folge. Die Betroffenen geraten allmählich in eine Negativspirale, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Obwohl äußerlich alles nach Erfolg aussieht, leiden sie unter erheblichem Stress und ständiger Überforderung. Oftmals schaffen sie es trotz dieses Leidensdrucks nicht, ihr Leben zu verändern und ihre Ziele zu erreichen. "Um Veränderungen herbeizuführen, braucht es Umsetzungskraft - eine Kraft, die die Betroffenen oft nicht alleine aufbringen können", erklärt Jay Feldmann. "Häufig wissen sie nicht, wo sie beginnen sollen, um neue Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren und gewisse Aspekte ihres Lebens entsprechend zu verändern."

"Die gute Nachricht ist: Prinzipiell kann jeder Mensch zu einer besseren Version seiner selbst werden", fährt der Human Performance Coach fort. "Es braucht nur einen Wegbegleiter, der einem dabei hilft, akute Herausforderungen zu meistern - und dadurch das volle eigene Potenzial zu entfalten." Genau hier setzt Jay Feldmann an, der seine Expertise sowohl in persönlichen Coachings als auch in unternehmensweiten Workshops einbringt. Als Wegbegleiter unterstützt er Unternehmer, High-Performer und Mitarbeiter dabei, die Kluft zwischen ihrer aktuellen und ihrer besten Version zu überbrücken. Sein Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, weiterhin auf hohem Niveau zu performen, gleichzeitig aber auch in anderen Lebensbereichen Erfüllung zu finden. In seinen Workshops wird nicht nur trockene Theorie vermittelt. Stattdessen kombiniert Jay Feldmann wissenschaftliche Erkenntnisse mit praxisnahen Anwendungen und praktischen Werkzeugen, die seine Klienten direkt im Alltag anwenden können. Zudem sind die Workshops so gestaltet, dass jeder Teilnehmer individuell abgeholt wird - unabhängig davon, wo er sich auf seiner beruflichen oder persönlichen Reise befindet. Nach der Zusammenarbeit verfügen seine Klienten über eine klare Vision für ihr Business und ihr Leben.

Jay Feldmann als Wegbereiter zu wahren Heldentaten

"Veränderungen begegnen uns täglich, sei es nun im privaten oder im geschäftlichen Umfeld", sagt Jay Feldmann. "Die entscheidende Frage ist, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Um ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, haben viele Unternehmer den Wunsch, neue Prozesse effektiv zu begleiten oder den Arbeitsalltag positiv zu beleben. Oft fehlt jedoch der konkrete Ansatz, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen."

Hier kommt Jay Feldmann ins Spiel, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmer dabei zu unterstützen, den ständigen Wandel in ihrem Unternehmen aktiv und positiv zu gestalten. Er ist überzeugt, dass ein optimistisches Mindset, positive Energie und klar definierte Erfolgsroutinen die Basis für Glück und Erfolg sind - sowohl für das Unternehmen als auch für seine Mitarbeiter. Auf dem Weg dorthin steht er seinen Kunden jederzeit zur Seite.

Mitarbeiter als Helden des Unternehmens

Sein Coaching basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von Top-Universitäten weltweit und integriert bewährte Strategien von führenden Psychologen, High-Performance-Coaches und Wissenschaftlern. Dabei setzt der Human Performance Coach auf praktische Anwendungen, die er selbst im Alltag erprobt hat. "Ein zentrales Element meiner Coaching-Philosophie ist der Begriff des 'Helden'", berichtet Jay Feldmann. "Ein Held ist jemand, der nicht nur an sich selbst denkt, sondern die Kraft und Stärke für zwei hat. Diesen Ansatz vermittle ich nicht nur an Unternehmer, sondern auch an deren Mitarbeiter - immer mit dem Ziel, motivierte und engagierte Arbeitnehmer zu fördern, die sich sowohl für ihre Kollegen als auch für ihre Kunden einsetzen."

Durch diesen authentischen Ansatz hebt sich Jay Feldmann von vielen anderen Coaches ab, die oft nur theoretische Konzepte vermitteln. Mit seinen Workshops möchte er die Menschen dahin bringen, dass sie nicht nur als Einzelkämpfer agieren, sondern wirklich im Dienst der Gemeinschaft stehen. In der Folge entwickeln seine Klienten eine Haltung, die das Wohl des gesamten Teams, Unternehmen und der Kunden in den Mittelpunkt stellt. Seine Erkenntnisse aus seiner langjährigen Erfahrung teilt Jay Feldmann außerdem in seinem Modern Hero Podcast und inspiriert so regelmäßig eine breite Zuhörerschaft.

Jay Feldmann über die Erfolge seiner Klienten

Die Erfolge von Jay Feldmann sprechen für sich: Er hat bereits unzählige Coachings und Workshops durchgeführt und Klienten auf der ganzen Welt betreut. Durch seine Methoden sind Mitarbeiter motivierter, glücklicher und erfüllter, was sich wiederum positiv auf die Produktivität und das Arbeitsklima auswirkt. Auch CEOs berichten, dass sie sich im Anschluss an die Workshops deutlich fokussierter, motivierter und ausgeglichener fühlen.

"Jeder Workshop endet mit einem konkreten Aktionsplan, den die Teilnehmer sofort umsetzen können", sagt Jay Feldmann. "Sowohl die Unternehmer als auch deren Mitarbeiter nehmen also einen klaren Plan mit nach Hause, der ihnen dabei hilft, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Die Workshops vermitteln also nicht nur theoretisches Wissen, sondern bewirken echte Veränderungen. So hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, zum Helden seines eigenen Lebens - und Unternehmens - zu werden und ein neues Gefühl von Sinnhaftigkeit und Erfüllung zu erleben."

