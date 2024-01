PAYBACK GmbH

gesund.de und PAYBACK verlängern Partnerschaft langfristig

München (ots)

gesund.de und PAYBACK haben ihre Partnerschaft verlängert und setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fort. Mehr als 31 Millionen PAYBACK Nutzer:innen können beim Einkaufen über gesund.de sich mit PAYBACK Punkten belohnen. Diese können sie sammeln, wenn Sie online rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte bei ihrer Vor-Ort-Apotheke kaufen.

2021 haben die Gesundheitsplattform gesund.de und PAYBACK die Zusammenarbeit gestartet. Seither können Nutzer:innen von PAYBACK beim Online-Kauf von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten bei jeder dritten Vor-Ort-Apotheke in Deutschland Punkte sammeln. Seit Beginn der Kooperation wurden bereits mehr als 30 Millionen PAYBACK Punkte vergeben. "PAYBACK ist ein wesentlicher Baustein in unserem Marketing-Mix, der attraktive Kaufanreize mit Personalisierung und Reichweite verbindet. So können wir gezielt Menschen mit ihren Apotheken in der Nähe verbinden und Transaktionen in die Apotheken leiten", erläutert Maximilian Achenbach, Geschäftsführer von gesund.de.

Für die an gesund.de teilnehmenden Apotheken sind die umfangreichen Leistungen von PAYBACK inklusive. Sowohl die Marketingmaßnahmen, als auch die PAYBACK Punkte werden von gesund.de finanziert, so dass keine Mehrkosten für die Apotheken entstehen.

"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen gesund.de und PAYBACK als größtem Bonusprogramm in Deutschland langfristig fortzusetzen. Mit PAYBACK können wir mehr als 31 Millionen Kund:innen direkt ansprechen", sagt Dr. Peter Schreiner, Vorsitzender der Geschäftsführung von gesund.de. "Das E-Rezept gewinnt tagtäglich an Verbreitung. Daher ist es für die Vor-Ort-Apotheke jetzt von enormer Bedeutung, auch online Kund:innen durch attraktive Zusatzangebote zu sichern", so Schreiner weiter.

"Das Produktangebot und die Leistungen von gesund.de sind für Millionen Verbraucher im Alltag besonders relevant, deshalb ist die Fortsetzung unserer Partnerschaft für die Kundinnen und Kunden sowie für den gesamten Partnerverbund sehr wichtig und erfreulich", so Florian Wolfframm, Mitglied der Geschäftsleitung von PAYBACK und VP Retail Sales & Marketing beim Unternehmen.

Und so einfach geht's: Vor dem Abschluss der Bestellung über die gesund.de App und im Web auf gesund.de können Kund:innen des Bonusprogramms ihre PAYBACK Kundennummer eingeben. Wer seine Kundennummer im Benutzerkonto von gesund.de hinterlegt, spart sich diesen Schritt. Für jeden ausgegebenen Euro gibt es einen PAYBACK Punkt. Besonders attraktiv sind die Aktionspunkte: Wenn die Nutzer:innen vor ihrem Kauf bei PAYBACK gesund.de Coupons aktivieren, profitieren sie zusätzlich von einer Vervielfachung der Punkte.

Über gesund.de

Die gesund.de GmbH & Co. KG wurde Anfang 2021 mit Sitz in München gegründet. gesund.de ist als App und auch im Web verfügbar und fungiert als digitaler Partner, der lokale Gesundheitsversorger mit Patient:innen verbindet. Dabei reichen die Services von dem Übermitteln der Rezepte an lokale Versorger über die Bestellung der Medikation bis zu dem Finden der nächstgelegenen Apotheken, Sanitätshäuser und Arztpraxen. Durch den kostenlosen gesund.de Medikationsplan, der für ein optimales Medikationsmanagement sorgt, werden die Patient:innen-Services erweitert und gleichzeitig das gesund.de Angebot zu einem Gesundheits-Ökosystem ausgebaut, das lokale Versorger:innen stärkt und Patient:innen die bestmögliche Patient Journey bietet. Hinter dem Unternehmen stehen starke Gesellschafter in Form von PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG, NOVENTI Health SE, Wort & Bild Verlag, BD Rowa und Sanacorp. Unter den Apotheken-Apps ist gesund.de die am häufigsten installierte Anwendung am Markt. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter:innen vor Ort in München und in Remote Tätigkeit in ganz Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter gesund.de.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen - darunter Alnatura, Aral, Amazon, C&A, Decathlon, dm-drogerie markt, Fressnapf und ab 2025 auch Edeka - nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".

