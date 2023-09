PAYBACK GmbH

PAYBACK startet wieder die beliebte Joker-Kampagne

Mit dabei: Viele PAYBACK Partner, die mit noch mehr Punkten noch schnelleres Sparen ermöglichen - Chancen auf tolle Gewinne

München (ots)

Die PAYBACK Joker-Kampagne ist wieder da! Bereits zum 13. Mal können Kundinnen und Kunden von Deutschlands größtem und beliebtesten Bonusprogramm ab heute mit dem PAYBACK Joker schnell und viel punkten. Bei über zwanzig teilnehmenden Partnern wie Alnatura, ARAL, C&A, DEPOT, dm-drogerie markt, Fressnapf, LINDA Apotheken, PENNY, REWE und Thalia liegen an den Kassen Couponhefte aus, in denen je vier Joker-Coupons enthalten sind. Es locken bis zu 33fache Punkte und zahlreiche Gewinnen wie Gutscheine und attraktive Sachpreise im Wert von bis zu 20.000 Euro.

Zwei Neuerungen machen es den über 31 Millionen PAYBACK Nutzerinnen und Nutzern in diesem Jahr noch einfacher, Punkte besonders schnell zu sammeln und zu sparen: Pro Einkauf bei den teilnehmenden Partnern erhalten sie nicht nur einen, sondern gleich zwei weitere Joker-Coupons per E-Mail. Außerdem können sie sich in der PAYBACK App täglich eine zusätzliche Gewinnchance sichern.

Die PAYBACK App hat bereits mehr als 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Hier können die Joker-Codes eingegeben werden, Gewinne sowie Coupons werden sofort angezeigt. Wenn ein Gewinncode in den Topf für die Auslosung weiterer Preise gelangt, zeigt die App das ebenfalls direkt an. Gewinncodes können bis einschließlich 30. Oktober 2023 in der PAYBACK App eingegeben werden. Neben den Coupons und Einkaufsvorteilen gibt es in diesem Jahr besonders attraktive Joker-Gewinne. Dazu gehören ein 20.000 Euro Gutschein für eine Traumküche, Elektroroller, E-Bikes, Großformatfernseher, Staubsaugerroboter und Kameras. Die Joker-Couponhefte liegen bei den meisten Partnern im Zeitraum vom 25. September bis zum 14. Oktober 2023 aus. Der genaue Ausgabezeitraum kann dabei je nach Partner variieren. Die Gültigkeitsdauer ist auf den Coupons vermerkt.

Ein besonderes Highlight der Joker Aktion ist die regionale optimierte Zuordnung der Coupons in den Filialen. Diese berücksichtigt immer auch die nahgelegenen Partnerfilialen, so dass Joker-Coupons leicht und ohne lange Einkaufswege eingesetzt werden können.

Alle Informationen und Updates zur "Joker-Kampagne" gibt es hier.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".

