ARD Das Erste

Handball-WM der Frauen: Deutschland steht im Halbfinale | ARD überträgt live am Freitag, 12. Dezember, ab 17:30 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die deutschen Handballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale bei der WM geschafft: Gestern Abend siegten sie im Viertelfinale in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund klar gegen das Team aus Brasilien und spielen damit zum ersten Mal seit 2007 um eine Medaille. Am kommenden Freitag geht es gegen den Sieger aus der Partie Frankreich - Dänemark, die erst heute Abend stattfindet. Beides sind Handball-Hochkaräter - Frankreich amtierender Weltmeister und Olympia-Zweiter von 2024, Dänemark gewann Bronze in Paris und ist aktueller Vize-Europameister. In jedem Fall also keine leichte Aufgabe, die das Team um Bundestrainer Markus Gaugisch im Halbfinale bewältigen muss, um in das Endspiel am kommenden Sonntag einzuziehen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau: "Wir gratulieren dem deutschen Team zu dieser großartigen Leistung bei der Handball-WM und freuen uns sehr, dass alle noch kommenden Spiele der Frauen-Nationalmannschaft live in der ARD zu sehen sein werden. Dieses Team begeistert Menschen in ganz Deutschland, und wir sind stolz, unserem Publikum diese Momente live zeigen zu können."

Die ARD überträgt das Halbfinale am Freitag, 12. Dezember, live aus Rotterdam ab 17:30 Uhr (Anwurf: 17:45 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Stephanie Müller-Spirra moderiert die Begegnung, Reporter ist Markus Herwig. Als Expertin ist die ehemalige Handball-Nationalspielerin Anna Bitter mit dabei.

Wenn die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das Finale erreicht, überträgt die ARD am Sonntag, 14. Dezember, ab 17:30 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek. Das Spiel um Platz Drei wäre am Sonntag ebenfalls in der ARD zu sehen: Die erste Halbzeit ab 14:30 Uhr im Stream in der ARD Mediathek, die zweite Halbzeit auch im Ersten. Die Federführung für die Übertragungen von der Handball-WM der Frauen in der ARD liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell