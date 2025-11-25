ARD Das Erste

Schwesig bei "maischberger": Merz muss sich im Rentenstreit um Union bemühen und „kann das nicht der SPD vor die Füße kippen

Im Streit um die Rentenpläne erwartet die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein Manuela Schwesig (SPD) von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine klare Positionierung gegenüber seinen parteiinternen Kritikern: "Es ist eine klassische Führungsaufgabe und ich gehe fest davon aus, dass Herr Merz dieser Aufgabe gerecht wird", sagte Schwesig in der ARD-Talksendung "maischberger". Sie beklagte, dass einige Unionspolitiker versuchten, die Verantwortung für den festgefahren Streit in der Koalition auf die Sozialdemokraten abzuwälzen. "Natürlich ist es so, dass man sich um die Kritiker bemühen muss. Das kann man jetzt nicht irgendwie der SPD vor die Füße kippen", sagte die SPD-Politikerin. Es sei "Sache von Herrn Merz und der Union das zusammenhinzubekommen."

