Von der Mongolei bis Mexiko: "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"

Zwei Freunde und ein außergewöhnliches Abenteuer: Mit "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" startet am 13. Dezember in der ARD Mediathek und ab 23. Dezember im Ersten eine emotionale und abenteuerliche Reise rund um den Globus, in der Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla die unterschiedlichsten Hochzeitsrituale und -traditionen dieser Welt entdecken. In Mexiko, Ghana, Indien, in der Mongolei und auf einer kleinen Insel von Vanuatu mitten im Südpazifik gewähren ihnen fünf Brautpaare bewegende Einblicke in ihre Bräuche, und lassen sie an ganz persönlichen Momenten teilhaben.

Jens "Knossi" Knossalla: "Hochzeiten sind ja überall auf der Welt etwas ganz Besonderes, jede Kultur und Religion bringt ihre Eigenheiten mit. Da lag der Gedanke nahe: Wir zwei entdecken gemeinsam, wie Liebe und Ehe in verschiedenen Kulturen gefeiert werden. Das ist emotional, manchmal verrückt und oft sehr berührend."

Kai Pflaume: "Diese ,Hochzeitsreise' zusammen mit Knossi zu erleben, war ein unvergessliches Abenteuer. Jede Hochzeit erzählt etwas über Werte, Familie, Religion, Kultur und Liebe - Themen, die uns alle verbinden. Knossi und ich waren wirklich mitten drin und nicht nur dabei. Die Hochzeitspaare haben uns großes Vertrauen entgegengebracht und uns mit ihrer Herzlichkeit und Gastfreundschaft tief beeindruckt. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich - und doch ähnlich - Menschen diesen besonderen Moment feiern."

In Guadalajara nehmen Kai und Knossi hoch zu Pferd an einer traditionellen Charro-Hochzeit teil, in Ghana entdecken sie überraschende Bräuche rund um eine Geschenkliste und den ersten öffentlichen Kuss. Auf einer Insel der Republik Vanuatu erleben sie eine Hochzeit im Dschungel, fernab jeder Zivilisation. Im Süden der Wüste Gobi fordert eine Nomadenhochzeit mit Hammelsuppe, Gesang und hochprozentiger Gastfreundschaft die beiden heraus und in der Megametropole Delhi erwartet sie eine viertägige Hochzeit mit Hennabemalungen, einer Kurkuma-Zeremonie und farbenprächtigen Gewändern.

Produziert wird die Show - nach einer Idee von Kai Pflaume - von der Flow.Media im Auftrag des NDR und hr für Das Erste und die ARD Mediathek. "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" umfasst 5 Folgen á 45 Minuten.

"Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" - ab Samstag, 13. Dezember, in der ARD Mediathek und ab 23. Dezember um 21:45 Uhr im Ersten

Episode 1 am Dienstag, 23. Dezember 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Episode 2 am Donnerstag, 1. Januar 2026, um 17:45 Uhr im Ersten

Episode 3 am Samstag, 3. Januar 2026, um 17:45 Uhr im Ersten

Episode 4 am Sonntag, 4. Januar 2026, um 17:45 Uhr im Ersten

Episode 5 am Sonntag, 4. Januar 2026, um 18:30 Uhr im Ersten

