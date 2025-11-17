ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 18. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Karsten Wildberger (CDU, Bundesdigitalminister) Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer) Claus Kleber (Fernsehmoderator) Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler) Victoria Reichelt (Journalistin) Annett Meiritz (Handelsblatt) Bürokratieabbau: Entlastung für Wirtschaft und Bürger Im Studio: der ehemalige Top-Manager und Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU. Fakten vs. Fake News: Trump und der Einfluss des Silicon Valleys Im Gespräch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der langjährige USA-Korrespondent Claus Kleber. Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin Victoria Reichelt und die Autorin und USA-Expertin Annett Meiritz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell