"maischberger" am Dienstag, 18. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten
München (ots)
Die Gäste: Karsten Wildberger (CDU, Bundesdigitalminister) Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer) Claus Kleber (Fernsehmoderator) Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler) Victoria Reichelt (Journalistin) Annett Meiritz (Handelsblatt) Bürokratieabbau: Entlastung für Wirtschaft und Bürger Im Studio: der ehemalige Top-Manager und Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU. Fakten vs. Fake News: Trump und der Einfluss des Silicon Valleys Im Gespräch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der langjährige USA-Korrespondent Claus Kleber. Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin Victoria Reichelt und die Autorin und USA-Expertin Annett Meiritz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de
