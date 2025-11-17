PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 18. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 18. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten
München (ots)

Die Gäste:

Karsten Wildberger (CDU, Bundesdigitalminister)
Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer)
Claus Kleber (Fernsehmoderator)
Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Annett Meiritz (Handelsblatt)

Bürokratieabbau: Entlastung für Wirtschaft und Bürger
Im Studio: der ehemalige Top-Manager und Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU.

Fakten vs. Fake News: Trump und der Einfluss des Silicon Valleys 
Im Gespräch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der langjährige USA-Korrespondent Claus Kleber.

Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin Victoria Reichelt und die Autorin und USA-Expertin Annett Meiritz.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

