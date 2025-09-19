Huawei

Huawei stellt mit bahnbrechender Produktpalette die Weichen für die Zukunft der intelligenten Technologie

Paris (ots/PRNewswire)

Unter dem Motto „Ride the Wind" veranstaltete Huawei heute seine globale Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte in Paris. Angeführt wurde die Präsentation von der glanzvollen Premiere der neuen „HUAWEI WATCH GT 6"-Serie, der HUAWEI WATCH Ultimate 2 und der HUAWEI WATCH D2, die auf meisterhafte Weise hochmodische Ästhetik mit professioneller Gesundheits- und Fitnessüberwachung verbinden. Hinzu kamen die „HUAWEI nova 14"-Serie, HUAWEI FreeBuds 7i und HUAWEI MatePad 12 X, die jeweils außergewöhnliche Bildqualität und Benutzererfahrungen bieten. Neben den Produkten stellte Huawei sein neues Markenversprechen „Now Is Yours" vor und startete die „GoPaint Worldwide Creating Activity 2025", die eine jugendorientierte, integrative Vision vertritt, welche Technologie in den Alltag einbettet und ein globales Publikum dazu einlädt, sich die Zukunft gemeinsam vorzustellen.

HUAWEI WATCH GT 6 Serie: Die Neudefinition des fortschrittlichen Outdoor-Workout-Erlebnisses

Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist ein Beweis für die „Ride the Wind"-Philosophie, die für Freiheit steht und für eine neue Einstellung zu Mode und Sport. Eine grundlegende technische Überarbeitung sorgt für eine beeindruckende Akkulaufzeit von 21 Tagen und eine punktgenaue Positionierung im Freien. Das brandneue HUAWEI-TruSense-System sorgt für umfassende, schnelle und genaue Gesundheitsdaten.

Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie baut auf einer Bibliothek von über 100 Trainingsmodi auf und bietet tiefgreifende Verbesserungen für vier wichtige Outdoor-Aktivitäten. Der neue Cycling-Modus bietet erstmals einen virtuellen Leistungsmesser, der professionelle Leistungsanalysen ohne Leistungsmesser bietet und ein noch fortschrittlicheres Radfahrerlebnis ermöglicht. Darüber hinaus gibt es einen Trail-Running-Modus mit Funktionen auf höchstem Niveau, wie z. B. punktgenaue Positionierung, Höhentrenddiagramm sowie Echtzeit-Gefälleanalyse, um Herausforderungen auf der Strecke zu erkennen und die Energieverteilung zu optimieren. Der Golfmodus verfügt über eine ganze Reihe hochkarätiger Funktionen, darunter hochauflösende Fairway-Karten, die sicherstellen, dass jeder Schlag gut ausgeführt wird. Es gibt sogar einen Skimodus, der eine präzise Positionierung sowie einen umfangreichen Datensatz für ein professionelles und aufregendes Pistenerlebnis bietet.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 und WATCH D2: Durchbrüche bei der professionellen Fitness- und Gesundheitsüberwachung

Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 ist die erste Smartwatch der Branche, die für 150-Meter-Tauchgänge mit Audiofunktionalität ausgelegt ist. Die bahnbrechende Dolphin-Sonarkommunikation ermöglicht die Kommunikation von Uhr zu Uhr unter Wasser bis zu einer Tiefe von 30 Metern und die Auslösung eines SOS-Signals mit nur einem Tastendruck bis zu einer Tiefe von 60 Metern, was Tiefseeforschern eine effizientere Unterwasserkommunikation sowie mehr Sicherheit bietet. Die HUAWEI WATCH D2 erstrahlt in einem neuen, leuchtenden Blau und unterstützt umfassendere Blutdrucküberwachungsfunktionen, einschließlich einmaliger sowie wiederkehrender Erinnerungsfunktionen. In Kombination mit individuellen Messungen und ambulanter Blutdrucküberwachung bilden diese Funktionen ein robustes sowie vielseitiges System, das für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwender im Hinblick auf ein effektives Blutdruckmanagement entwickelt wurde.

HUAWEI nova 14 Serie: Professionelle Porträtfotografie mit „Ultra Chroma Camera" neu interpretiert

Die HUAWEI nova 14 Serie setzt mit ihrem „Pro Your Portrait"-Konzept neue Maßstäbe für das mobile Porträtieren. Das Gerät verfügt über eine bahnbrechende Ultra Chroma Camera für Porträts sowie über die neue und verbesserte XD Portrait Engine, die Porträts mit außergewöhnlicher Tiefe sowie Textur erzeugt. Sie eignet sich hervorragend für schwierige Umgebungen mit wenig Licht, wie z. B. Live-Musikveranstaltungen, und gibt Szenen mit erstaunlicher Klarheit sowie Detailgenauigkeit wieder. Die 50-Megapixel-Frontkamera unterstützt den Autofokus der Portrait-Dual-Kamera und einen speziellen 5-fachen Portrait-Zoom, der bemerkenswerte Selfie-Fähigkeiten bietet. Außerdem gibt es eine Fülle bahnbrechender KI-Fotobearbeitungsfunktionen, darunter KI-Best-Expression und KI-Entfernen, die Nutzern eine professionelle Bearbeitungssuite an die Hand geben und dafür sorgen, dass jede Aufnahme glänzt sowie makellos ist.

HUAWEI MatePad 12 X und M-Pencil Pro: Eine neue Ära des papierlosen Lernens und der Kreativität

Das neu vorgestellte Tablet von HUAWEI, das MatePad 12 X PaperMatte Edition, ist mit einem ultraklaren PaperMatte-Display ausgestattet, welches für visuellen Komfort sorgt1. Das MatePad arbeitet nahtlos mit dem HUAWEI M-Pencil Pro Stift zusammen, der praktische Funktionen unterstützt, wie z. B. radiale Menüaufrufe in der App mit nur einem Tastendruck, Zugriff auf HUAWEI Notes mit nur einem Tastendruck sowie nahtlose Pinselanpassungen durch Drehen und Umschalten.

Die GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 ist nun offiziell angelaufen. Der diesjährige Wettbewerb wird die vier klassischen Kategorien beibehalten: Narrative Art, Digital Watercolour & Ink, Sci-Fi Art und Cutting-edge Painting, wobei auch eine neue Kategorie eingeführt wurde: Animation. Diese GoPaint-Initiative soll kreativ denkende Nutzer auf der ganzen Welt dazu inspirieren, einen Stift in die Hand zu nehmen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

„Now Is Yours" – Jetzt gehört es dir: Huawei vertieft den Dialog mit jungen Verbrauchern

Huawei stellte sein dynamisches Markenversprechen „Now Is Yours" vor, ein Versprechen, einen tieferen Dialog mit einer neuen Generation von Verbrauchern weltweit zu fördern. Das Markenversprechen basiert auf Offenheit sowie Inklusivität und zielt darauf ab, kulturelle sowie emotionale Resonanz durch Technologie zu schaffen, die sowohl innovativ als auch menschlich ist.

Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt Huawei sein Versprechen, die Jugendkultur zu fördern und Innovation als universelle Sprache zu nutzen. Durch die Entwicklung von Technologien mit mehr Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen möchte Huawei seinen Rhythmus mit der globalen Gemeinschaft synchronisieren und sich auf eine gemeinsame Reise in eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten begeben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777385/3b62f0a40cc6e7046c6458f15a3c577b.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777384/a739b5c3800d648d95027bcab18a32f5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777383/1bcb6044aaa31b0cd223b8dbec6c231f.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-mit-bahnbrechender-produktpalette-die-weichen-fur-die-zukunft-der-intelligenten-technologie-302561702.html

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell