cosnova GmbH

Rekordumsatz und rasantes Wachstum: cosnova bestätigt 2024 seine führende Marktposition

Bild-Infos

Download

Sulzbach (Taunus) (ots)

Die cosnova Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Nettoumsatz von 954 Millionen Euro und einem außergewöhnlichen Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen - und damit seinen Umsatz in den letzten drei Jahren verdoppelt. Damit bestätigt das Unternehmen seine Position als einer der dynamischsten und weltweit erfolgreichsten Beauty-Player im Markt. cosnova ist mit seinen beiden Marken essence und Catrice in Europa sowie in zahlreichen Märkten in Nord- und Südamerika, Middle East, Asien und Afrika vertreten - und verzeichnet in allen Regionen Marktanteilsgewinne. Besonders beeindruckend: Trotz herausfordernder Marktsituation, geprägt von fehlendem Wachstum der deutschen Wirtschaft, Kaufzurückhaltung, steigendem Wettbewerbsdruck und verändertem Konsumverhalten, übertrifft das Unternehmen mit einem Wachstumssprung von 17 Prozent im deutschen Heimatmarkt alle Erwartungen. Dieser Erfolg basiert auf gezielten Investitionen in das Marken- und Produktportfolio, innovativen digitalen und stationären Markenerlebnissen sowie dem Ausbau des E-Commerce-Geschäfts. Parallel dazu verstärkt cosnova sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

Während die "Demokratisierung der Schönheit" heute zu einem beliebten Anspruch unter Beautymarken geworden ist, setzt cosnova diese Mission seit seiner Gründung vor über 20 Jahren bis heute konsequent um. Mit der Idee, qualitativ hochwertige Kosmetikprodukte zu attraktiven Preisen für alle zugänglich zu machen, wurde cosnova zum Vorreiter der Branche und begeistert so auch in seiner dritten Unternehmensdekade Konsument*innen weltweit: Die Nachfrage nach Produkten der Marken essence und Catrice, wie Augen-Make-up, Lippenpflege, Rouge und Puder, war auch 2024 ungebrochen. Dabei performte essence im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Rekordniveau: Im Jahr 2024 gehörten 10 der 20 meistverkauften Produkte in der Kategorie 'Dekorative Kosmetik' (Auge, Lippe, Teint & Nagel) bei dm-drogerie markt Deutschland zur Marke essence - basierend auf den Absatzdaten des Gesamtjahres. Auch zahlreiche Produkte aus dem Catrice-Sortiment erzielten sehr starke Abverkaufszahlen.

cosnova investiert in Verkaufsflächen und setzt auf innovative digitale Brand Experiences

Als Trendsetter im Kosmetikmarkt setzt cosnova kontinuierlich neue Maßstäbe und löst mit Produktneuheiten regelmäßig Social-Media-Hypes bei seinen Zielgruppen aus. Die Umstellung auf das Frühjahr-/Sommer-Sortiment 2024 markierte dabei das erfolgreichste Produkt-Update der Marken essence und Catrice in der Geschichte von cosnova.

Um die Attraktivität und Relevanz seiner Marken weiter zu steigern, investierte cosnova 2024 in die umfassende Modernisierung der Verkaufsflächen. Rund 25.000 Meter Ladentheken wurden erneuert, was etwa 70 Prozent der stationären Verkaufsflächen von essence in Beautyshops weltweit ausmacht. Dieser Rollout ist der bislang umfangreichste in der Unternehmensgeschichte. Die Marke Catrice wird 2025 ebenfalls mit der Modernisierung starten, die sich bis 2026 erstrecken wird.

Mit spannenden 360-Grad-Brand-Experiences erreichte die analoge und digitale Markenpräsenz 2024 ebenfalls neue Höhen: Die internationale "Call me Queen"-Mascara-Roadshow von essence begeisterte in neun Ländern mit einem Promotruck-Konzept und einer breit angelegten Social-Media-Kampagne. Catrice fesselte seine Zielgruppen mit der YouTube-Reality-Serie "Own Your Magic Studio", in der zwei bekannte Influencerinnen Herausforderungen rund um ihren ersten Pop-up-Store meisterten.

Erfolgreiche Diversifizierung und Expansion im Skincare-Markt

cosnova setzte im vergangenen Geschäftsjahr seine Strategie der Portfolio-Diversifizierung fort. Mit INAO Skin Care by essence und Farm loves Face reagierte das Unternehmen gezielt auf die anhaltende Nachfrage nach Hautpflegeprodukten. 2025 plant cosnova, das Wachstum im Hautpflegemarkt weiter voranzutreiben.

Strategische KI-Integration zur Stärkung der Innovationskraft und Kundenorientierung

Auch in der digitalen Transformation setzt cosnova Branchenstandards: Im Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen eine umfassende KI-Strategie implementiert, die den Einsatz generativer KI in allen Unternehmensbereichen vorsieht. Ziel dieser Strategie ist es, KI als Unterstützung für die Mitarbeitenden zu etablieren, um künftig noch kundenorientierter und kreativer zu arbeiten.

Mit der Einführung von "cosnova GPT" in Kooperation mit OpenAI etablierte das Unternehmen im Oktober 2024 eine zukunftsweisende eigene KI-Plattform. Gezielte Upskilling-Programme befähigen die Mitarbeitenden, das volle Potenzial generativer KI auszuschöpfen.

Nachhaltigkeit und soziales Engagement als Kern der Unternehmensstrategie

Ökologische und soziale Verantwortung hatten auch 2024 für cosnova höchste Priorität. Das Kosmetikunternehmen stärkte sein Engagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Produktentwicklung bis hin zu gesellschaftlichem Engagement.

In der Produktentwicklung setzt cosnova auf ressourcenschonende Prozesse und umweltverträgliche Materialien. Die neuen essence-Pinsel sparen beispielsweise rund 172 Tonnen CO2 ein. Diese Strategie wird 2025 weitergeführt, etwa durch den Einsatz recycelter Materialien für die neuen Catrice-Nagellacke.

Auch im Bereich des sozialen Engagements setzt cosnova klare Zeichen: Das Unternehmen hat sich verpflichtet, jährlich einen Anteil des Gewinns für gemeinnützige Zwecke zu spenden - 2024 waren es fast vier Millionen Euro. Zudem unterstützt cosnova mit der Initiative "cosnova says NO" aktiv den Kampf gegen Gewalt an Frauen und spendete 2024 einen sechsstelligen Betrag für diese wichtige Mission.

Wachstum mit Verantwortung und strategische Weichenstellungen

"2024 hat cosnova erneut einen Rekordumsatz erzielt. Gleichzeitig haben wir konsequent in die strategische Weiterentwicklung unserer Marken, unseres Portfolios und unseres Unternehmens investiert. Wir sind damit bestens aufgestellt, um zukünftigen Marktanforderungen erfolgreich zu begegnen", so Javier González, Gründer und Präsident von cosnova.

"Besonders stolz sind wir auf unsere Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Sie sind wesentlicher Bestandteil unserer Mission, Schönheit für alle zugänglich zu machen und dabei einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Dabei bleibt unser Ziel klar: Wir wollen weiterhin unsere Konsument*innen weltweit inspirieren und mit cosnova den Weg zur globalen Nummer eins weitergehen", ergänzt Christina Oster-Daum, Gründerin und Präsidentin von cosnova.

ÜBER DIE COSNOVA GROUP

cosnova Beauty hat ihren Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. 2024 hat das Familienunternehmen einen Nettoumsatz von 954 Mio. Euro erzielt. cosnova ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das zweitgrößte nach Stückzahlen.

Parallel zum Beautybereich investiert die cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen.

Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 900 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.

Original-Content von: cosnova GmbH, übermittelt durch news aktuell