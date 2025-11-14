ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 16. November 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

"Vertrauenskrise und Empörungskultur - haben wir den Kompromiss verlernt?"

Gut ein Jahr nach Ende der Ampel steckt auch die schwarz-rote Koalition in der Vertrauenskrise. Parteiinterne Spannungen und öffentlich ausgetragene Differenzen zwischen Union und SPD prägen das Bild. Zudem zeigen aktuelle Umfragen: Immer weniger Bürgerinnen und Bürger glauben an die Fähigkeit der Parteien gemeinsame Lösungen für drängende politische Probleme zu finden. "Das Problem der Politik ist nicht die Lüge, sondern das falsche Versprechen", sagt der Schriftsteller und Jurist Ferdinand von Schirach. Zu viele nicht eingehaltene Versprechungen - haben deshalb immer weniger Menschen Vertrauen in die Politik? Wie stark beeinflussen soziale Medien die öffentlichen Debatten? Und wie kann Politik wieder glaubwürdiger werden?

Die Gäste:

Ferdinand von Schirach (Schriftsteller und Jurist)

Ricarda Lang (ehemalige Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)

Martin Machowecz (stellvertretender Chefredakteur DIE ZEIT)

