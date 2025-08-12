Klüh Service Management GmbH

Bestplatzierung im Branchen-Ranking

Klüh erneut begehrtester Arbeitgeber im Facility Management

Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch 2025 wieder zu den gefragtesten Arbeitgebern. In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1 in der deutschen Facility-Management-Branche.

Christian Frank, CFO der Klüh-Unternehmensgruppe und verantwortlich unter anderem für den Bereich Personal: "Dass wir erneut als begehrtester Arbeitgeber in unserer Branche ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und bestätigt unseren Anspruch, Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich wertgeschätzt, sicher und gefördert fühlen. Gerade in einem umkämpften Arbeitsmarkt ist es entscheidend, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen - durch Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsmodelle und eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Vielfalt setzt."

Klüh überzeugt als Branchensieger unter anderem mit beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft durch Seminare, Workshops und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie. Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Bildungspreis Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde.

Darüber hinaus bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zahlreiche Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt werden. Dieser Anspruch an eine moderne und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur spiegelt sich auch in der aktuellen Employer-Branding-Kampagne wider, mit der Klüh seine Position als attraktiver Arbeitgeber authentisch kommuniziert und nach außen sichtbar macht.

Die zugrundeliegende Studie basiert auf Analysen von circa 16.000 Unternehmen (Stichtag 30. Juni 2025). Bewertet wurden verschiedene Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden, umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen. Nur Unternehmen mit überdurchschnittlichen Punktwerten in der Gesamtwertung erhielten die Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025".

Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

