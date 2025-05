ADAC

Himmelfahrts-Wochenende: Stauprognose für 28. Mai bis 1. Juni

Hohe Staugefahr auf deutschen Autobahnen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am verlängerten Christi-Himmelfahrts-Wochenende drohen auf deutschen Autobahnen zahlreiche Staus. Bereits im Jahr 2024 zählte der Tag vor Christi Himmelfahrt zu den staureichsten des Jahres. Der ADAC rechnet vom 28. Mai bis zum 1. Juni mit starkem Reise- und Ausflugsverkehr, insbesondere bei gutem Wetter. Zusätzlich erschweren rund 1200 Baustellen die Fahrt auf den Fernstraßen.

Der ADAC erwartet bereits am Mittwochnachmittag, 28. Mai, die ersten großen Staus. Zwischen 13 und 19 Uhr dürfte es auf vielen Strecken nur im Stop-and-Go-Tempo vorangehen. In mehreren Bundesländern ist auch der Freitag, 30. Mai, schulfrei. In Hamburg dauern die einwöchigen Ferien noch bis zum Sonntag an. Dies dürfte das Verkehrsaufkommen weiter erhöhen.

Auch am Feiertag selbst ist mit regem Verkehr zu rechnen. Die Rückreisewelle setzt am Sonntag, 1. Juni, nachmittags ein und erreicht bis zum Abend ihren Höhepunkt. Vergleichsweise ruhig dürfte es hingegen am Freitag und Samstag auf den Autobahnen bleiben.

Besonders staugefährdet sind folgende Strecken:

Fernstraßen von und zur Küste

Ballungsräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München

A1 Köln - Hamburg

Kölner Ring (A1/A3/A4)

A2 Berlin - Dortmund

A3 Köln - Nürnberg

A4 Görlitz - Chemnitz

A5 Heidelberg - Karlsruhe

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg und Würzburg - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - Salzburg

A9 München - Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Berliner Ring

A81 Heilbronn - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Autobahnring München

Auch in Österreich und der Schweiz ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag. Bei schönem Wetter ist auch dort mit erhöhtem Ausflugsverkehr zu rechnen.

Auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route sind längere Fahrtzeiten einzuplanen.

Viele Urlauber aus Süddeutschland zieht es zudem in Richtung Italien. Trotz der Großbaustelle am Brenner auf der Luegbrücke ist die Strecke bis Ende September täglich in beiden Richtungen zweispurig befahrbar. Dadurch soll der Verkehrsfluss in Richtung Italien aber auch in Richtung Norden bestmöglich gewährleistet werden.

Auch auf den Hauptverbindungen nach Polen und in die Niederlande kann es zu Verzögerungen kommen.

Bei der Rückkehr nach Deutschland sind zudem längere Wartezeiten durch verstärkte Grenzkontrollen möglich. Außerdem benötigen alle Reisenden Ausweisdokumente, auch Kinder.

Weitere Informationen gibt es unter adac.de

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell