Aus Black wird Orange: 1.200 Rabatt-Deals bei Reservix

Der Black Friday am 29. November 2024 und die bevorstehende Black Week vom 25. November bis zum 3. Dezember 2024 sind die perfekte Gelegenheit, um auch bei Tickets exklusive Reservix-Rabatte zu nutzen. Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer können mit Reservix bis zu 50 Prozent auf Konzerte, Musicals, Weihnachtsshows, Comedy-Events und vieles mehr sparen.

Unter dem Motto "Aus Black wird Orange" bietet das unabhängige Ticketing Unternehmen - welches seit mehr als 20 Jahren die Farbe Orange im Logo trägt - in der kommenden Woche rund 1.200 Rabatt-Deals an. "Mehr für weniger gibt's nicht. Bei der diesjährigen Rabatt-Aktion lohnt es sich erneut, auch schon an Weihnachten zu denken", sagt Dr. Hann Wagner, Leiter E-Commerce bei Reservix.

Ob Musicals, Theateraufführungen, Shows, Ausstellungen, Circus-, Kinder- und Familien-Events, Konzerte oder weihnachtliche sowie klassische Themen unter reservix.de und ADticket.de werden ab dem 25. November einzigartige Konditionen und Rabatte angeboten. "Nicht nur Veranstalter, sondern auch zahlreiche Veranstaltungsstätten haben sich bundesweit an unserer Orange-Week beteiligt", ergänzt Wagner.

Über Reservix:

Reservix ist eines der führenden Ticketing-Unternehmen in Deutschland. Zur Reservix GmbH gehören die Portale ADticket.de, reservix.de und reservix.at. Bundesweit betreut Reservix mehr als 7.000 Veranstalter aus den Bereichen Konzerte, Sport, Theater, Tourismus, Tourneen und Messen. Neben dem Hauptsitz in Freiburg im Breisgau unterhält Reservix Standorte in Berlin, Düsseldorf, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Oldenburg und Wien mit derzeit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Mittelpunkt einer jeden Zusammenarbeit steht der Veranstalter und das gemeinsame Ziel, mehr Karten mit weniger Aufwand zu verkaufen. Als Full-Service-Dienstleister entwickelt Reservix für seine Kunden über alle Vertriebswege individuelle 360°-Lösungen. Zum Leistungsangebot von Reservix gehören neben dem webbasierten Ticketingsystem eine hauseigene Tickethotline, bundesweit 3.200 Vorverkaufsstellen, 300 Medienpartner, Schulungsangebote, Verkaufsförderung, Marketingunterstützung, CRM-Maßnahmen, anwendungsfreundliche API-Lösungen sowie die Optimierung von Prozessen in angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise der Buchhaltung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.reservix.net und auf den Ticketportalen www.ADticket.de , www.reservix.de und www.reservix.at

