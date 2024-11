KonTent Champion

Line-Up des Brass Wiesn Festivals 2025 mit erstklassigen Headlinern: Freitagabend Wanda, Samstagabend Pizzera & Jaus

Freiburg/Eching (ots)

Das Brass Wiesn Festival 2025 steht in den Startlöchern! Vom 31. Juli bis 3. August wird Eching bei München bereits zum 11. Mal Schauplatz eines einzigartigen Festivals. Tradition trifft auf Moderne. Das Line-Up verspricht mit einer Mischung aus mitreißender Blasmusik, volkstümlichen Klängen und modernen Beats ein musikalisches Highlight für Fans jeden Alters zu werden. Die in Deutschland wie auch in Österreich mit Gold ausgezeichnete Rockband Wanda wird am Freitagabend mit Hits wie "Columbo" und "Bologna" als erster Headliner den Aufschlag machen. Am Samstag folgt das ebenfalls mit Gold in Österreich prämierte Musiker-Duo Pizzera & Jaus, zu dessen großen Hits "Jedermann" oder "Eins ins Leben" gehören. Ihr Album "Unerhört solide" gilt als eines der erfolgreichsten in der österreichischen Musik.

Daneben erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche weitere musikalische Highlights: Die Keller Steff Big Band, folkshilfe, Dis M und Vlado Kumpan und seine Musikanten begeistern mit energiegeladenen Shows. Traditionelle Blasmusik kommt ebenso wenig zu kurz - das garantieren unter anderem die Kapelle Josef Menzl, die Zillertaler Tanzlmusi, der Musikverein St. Andreas und die Echinger Blaskapelle.

Für echte Stimmungsgaranten sorgen außerdem Erwin & Edwin, Alpensound, Lenze & De Buam, Die Fexer, The Magic Mumble Jumble, Desperate Brasswives und das Onkel Bazi Orchester. Neben großartigen Konzerten laden ein Jodelworkshop mit Vroni Schweikl, der Dellnhauser Volkstanz und der Musikantenstammtisch zu interaktiven Erlebnissen ein. Weitere musikalische Höhepunkte bieten die Gaudinockerl XXL, Max von Milland, das Mißebner Trio, die Brandseck Musi und die Broäine Herdepf.

Das Brass Wiesn Festival steht nicht nur für musikalische Vielfalt, sondern auch für eine unvergleichliche Atmosphäre: Bayerische Gemütlichkeit, eine idyllische Naturkulisse und das Flair eines Volksfestes machen das Event zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Vier Tage voller Musik, Spaß und unvergesslicher Momente warten - bei der Brass Wiesn 2025!

