Pinot and Rock 2025: No Angels, Tom Twers und 1986zig bereichern das Line-up!

Breisach (ots)

Das Line-up von Pinot and Rock 2025 wächst weiter und bringt drei weitere tolle Acts auf die Bühnen in den Fritz-Schanno-Park in Breisach: Die legendären No Angels, die Hymnenschöpfer Juli und der unverkennbare 1986zig. Gemeinsam mit den bereits angekündigten Stars wie Jan Delay & Disko No. 1 oder Montez werden die drei neuen Acts für Gänsehaut und Feier-Laune beim Musik und Genuss-Spektakel am Rheinufer (3. bis 6. Juli 2025) sorgen. Der Early Bird Verkauf läuft seit dem 04.11.2024.

Vier Tage voller musikalischer Highlights, aufregender Überraschungen und dem besonderen Flair einer Konzertreihe, bei der nicht nur Spitzen-Bands, sondern auch hochklassige Weine und Kulinarik im Fokus stehen. Feinschmecker und Weinliebende kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten, wie die heutigen (und zukünftigen Fans) dieser Bands und Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland:

Am Sonntag erobern die No Angels die Mainstage und bringen ihre unverkennbaren Hits nach Breisach. Mit Klassikern wie "Daylight in Your Eyes" und "Still in Love with You" haben sie Anfang der 2000er-Jahre die Musikszene geprägt und 2021 mit einem neuen Nr. 1-Album ein fulminantes Comeback gefeiert. Ihre energiegeladene Show kombiniert Pop-Nostalgie mit modernen Klängen und macht sie zu einem absoluten Highlight für alle Generationen.

Am Samstag bereits tritt die deutsche Erfolgsband Juli auf und bringt ihre unvergesslichen Hymnen wie "Perfekte Welle" und "Geile Zeit" nach Breisach. Seit über zwei Jahrzehnten stehen Juli für eingängige Melodien, kraftvolle Texte und ein Gefühl von Zeitgeist, das generationsübergreifend gleichermaßen begeistert. Mit neuen Songs und altbekannten Hits verspricht die Band eine emotionale und mitreißende Show auf der Kaiserstuhlbühne.

Am Donnerstag sorgt 1986zig mit seiner Mischung aus emotionalem Deutschpop und einprägsamen Beats für Gänsehautmomente. Seine unverwechselbare Stimme und Songs wie "Kopf aus" oder "Meine 1" brachten den wohl bekanntesten musikalischen Sturmmasken-Träger Deutschlands seit 2022 bereits zwei Mal in die Top 10 der Album-Charts. Authentisch und nahbar begeistert 1986zig durch seine ehrlichen Texte und seine fesselnde Bühnenpräsenz.

Early Bird Tickets ab 79,90 EUR sind erhältlich auf www.reservix.de.

