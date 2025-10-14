PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 23:05 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Gäste:
Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsen)
Sebastian Kurz (Österreichs Bundeskanzler a.D.)
Jean Asselborn (Luxemburgs Außenminister a.D.)
Michael Mittermeier (Comedian) 
Franca Lehfeldt (Journalistin und Unternehmerin)
Nicole Diekmann (ZDF)

Kritik an Sozialreformen und Umgang mit Extremisten 
Im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU).

Trumps Vermittlerrolle in internationalen Krisen
Im Gespräch: der ehemalige österreichische Bundeskanzler und Unternehmer Sebastian Kurz und der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.

Es kommentieren: der Comedian Michael Mittermeier, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt und die Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Nicole Diekmann.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

