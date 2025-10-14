ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 23:05 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsen) Sebastian Kurz (Österreichs Bundeskanzler a.D.) Jean Asselborn (Luxemburgs Außenminister a.D.) Michael Mittermeier (Comedian) Franca Lehfeldt (Journalistin und Unternehmerin) Nicole Diekmann (ZDF) Kritik an Sozialreformen und Umgang mit Extremisten Im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU). Trumps Vermittlerrolle in internationalen Krisen Im Gespräch: der ehemalige österreichische Bundeskanzler und Unternehmer Sebastian Kurz und der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Es kommentieren: der Comedian Michael Mittermeier, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt und die Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Nicole Diekmann. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell