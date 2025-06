Omnora

SlidePresenter wird zu Omnora: Neuer Markenauftritt für die Zukunft des Wissensmanagements

Frankfurt am Main (ots)

Das Frankfurter Softwareunternehmen SlidePresenter firmiert ab sofort unter dem neuen Namen Omnora. Damit geht das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung seiner Position als Marktführer im Bereich AI - Intelligence Management. Das Rebranding markiert den Übergang in eine Ära, in der Wissen nicht nur gesichert, sondern intelligent orchestriert wird - zum Schutz vor Wissensverlust und zur Förderung nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit.

Warum Omnora? Der Wandel im Zeichen intelligenter Technologien

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat SlidePresenter Unternehmen dabei unterstützt, internes Wissen effizient zugänglich und nutzbar zu machen. Mit dem neuen Namen Omnora bringt das Unternehmen nun auch offiziell zum Ausdruck, was strategisch längst eingeläutet ist: der Aufbruch in ein neues Zeitalter - von der reinen Wissensspeicherung hin zu einem KI-gestützten Intelligence Management.

"Omnora steht für grenzenlose Möglichkeiten, Wissen zu identifizieren, zu bewahren und zu teilen - intelligent, sicher und intuitiv", erklärt Sebastian Walker, Gründer und CEO des Unternehmens. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, kritisches Wissen im Fluss zu halten - damit sie auch in Zeiten von Wandel, Fluktuation oder Fachkräftemangel handlungsfähig bleiben."

Was sich ändert - und was bleibt

Für Bestandskunden bleibt der Übergang reibungslos: Lösungen, Ansprechpartner und Support-Strukturen bleiben erhalten. Schrittweise wird auch das Produktportfolio visuell modernisiert. Wichtig ist: Omnora ist keine Neugründung, sondern die konsequente Weiterentwicklung von SlidePresenter - aus eigener Kraft, unabhängig und zukunftsgerichtet.

Zukunftssicherung durch KI mit menschlichem Fokus

Omnora positioniert sich als Enabler für Unternehmen im Übergang von der "Knowledge Economy" hin zur "Intelligence Economy". Die SaaS-Plattform analysiert automatisch, wo im Unternehmen kritisches Wissen entsteht - und sichert es durch KI-gestützte Interviews, automatische Inhaltsaufbereitung und intelligente Bereitstellung.

Trotz fortschrittlichster Technologie steht der Mensch dabei im Mittelpunkt - etwa durch eine besonders intuitive Bedienoberfläche und eine klare Nutzerführung, die den Zugang zu Wissen so einfach wie möglich macht.

Über Omnora

Omnora (ehemals SlidePresenter) ist führender Anbieter für AI-augmented Intelligence Management im deutschsprachigen Raum. Die Software identifiziert, sichert und aktiviert Wissen im Unternehmen automatisiert und intelligent - entlang des gesamten Employee Lifecycles. Mehr als 650 Unternehmen weltweit nutzen die Lösungen von Omnora, um Wissensverluste zu vermeiden, ihre Produktivität zu steigern und Mitarbeiter:innen effektiv zu befähigen.

Weitere Informationen: https://omnora.com

Original-Content von: Omnora, übermittelt durch news aktuell