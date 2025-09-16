ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 17. September, um 22.50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Gitta Connemann (CDU, parlamentarische Staatssekretärin) Katharina Dröge (Bündnis'90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende) Peter Neumann (Sicherheits- und Terrorismusexperte) Petra Gerster (Moderatorin und Autorin) Hans-Ulrich Jörges (Kolumnist und Autor) Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland) Streit um Haushalt und Neujustierung der Energiepolitik Darüber diskutieren die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Gitta Connemann (CDU) und die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Dröge. Radikalisierung in den USA, Europa und Deutschland Im Studio der Sicherheits- und Extremismusexperte Peter Neumann. Es kommentieren: Die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-Nachrichten Petra Gerster, der Kolumnist und Journalist Hans-Ulrich Jörges und die stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) Kristina Dunz.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell