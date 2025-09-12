ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 15. September 2025, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Sozialstaat zu teuer - Bullshit oder bittere Wahrheit?

Die Gäste:

Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)

Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivorsitzende)

Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker Software-Unternehmens Moltomedia)

Katja Kipping (Geschäftsführerin "Der Paritätische" und frühere Linken-Parteivorsitzende)

Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund)

Ein Sommer des Koalitionsstreits geht zu Ende. Kommt jetzt ein "Herbst der Reformen",den Kanzler Friedrich Merz angekündigt hat? Denn in der Finanzplanung bis 2029 fehlen mehr als 170 Milliarden Euro. Sollte die Bundesregierung deshalb Vermögende stärker belasten oder sollten Sozialleistungen gekürzt werden? Alle fragen sich: Worauf können sich Union und SPD bei Rente, Steuern und beim Bürgergeld einigen?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

