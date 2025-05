Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Leben retten für alle

Was Sie über das Blutspenden wissen sollten

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Cirka 15.000 Blutspenden werden in Deutschland benötigt - jeden Tag. Ärztinnen und Ärzte brauchen das Blut für Unfallopfer, für Transplantationen, aber auch für laufende Therapien. Bei so viel Bedarf sind Spenderinnen und Spender immer hochwillkommen - mehr Informationen von Petra Terdenge:

Sprecherin: Es ist ein lebensrettender Saft, aber auch ein sehr knapper. Dabei kann fast jeder sein Blut spenden, sagt Tim Farin von der Apotheken Umschau:

O-Ton Tim Farin 16 sec.

"Es gibt keine besonders hohen Hürden für eine Blutspende. Man muss nur mehr als 18 Jahre alt sein, mehr als 50 Kilogramm wiegen und dazu gewisse Blutwerte aufweisen, die aber geprüft werden. Ein Höchstalter gibt es nicht mehr und vor der ersten Blutspende gibt es auch eine ärztliche Prüfung der Gesundheit."

Sprecherin: Der Sommer steht vor der Tür. Eine wunderbare Jahreszeit, aber gerade jetzt gehen die Blutspenden zurück:

O-Ton Tim Farin 22 sec.

"Das ist ein großes Problem jedes Jahr, dass um die Ferien, um Reisezeiten, um Feiertage die Anzahl der Spender sinkt und damit weniger Konserven zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch ein langfristiges Problem: das ist, dass die Quote bei jüngeren Menschen, gerade auch mit Familie, niedrig ist, weil wahrscheinlich der Spagat zwischen Beruf und Familie das Blutspenden eher selten zulässt."

Sprecherin: Blutspenderinnen und -spender helfen, Leben zu retten. Der Piks und die anschließende Spende ist für die meisten keine große Belastung:

O-Ton Tim Farin 19 sec.

"In der Regel lässt sich das Blutspenden sehr gut vertragen und man wird auch sehr gut betreut. Kleine Tipps sind: genug trinken - bis zu drei Liter - und auch genug essen an dem Tag. Nach der Spende erst einmal zehn Minuten ruhen, kleinen Imbiss zu sich nehmen und danach an dem Tag keine großen körperlichen Anstrengungen mehr."

Abmoderation: Nach einer Blutspende ist eine gesunde Ernährung besonders wichtig, schreibt die Apotheken Umschau. Idealerweise steht in den Wochen danach eine eisenreiche Ernährung auf dem Speiseplan, zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, Fleisch und eisenreichem Gemüse.

