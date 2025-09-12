CAREN MIOSGA / am Sonntag, 14. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

am Sonntag, 14. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?

Rekordschulden und neue Finanzierungslücken: Die Haushaltsdebatte setzt die Zukunft des Sozialstaats ganz oben auf die innenpolitische Agenda. Auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag spielen soziale Fragen eine zentrale Rolle. Die LINKE fordert höhere Steuern für Besserverdienende und mehr Umverteilung. Doch wie lässt sich soziale Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden? Wie sieht zukünftig ein tragfähiger Sozialstaat aus - und woher soll das Geld dafür kommen?

Die Gäste:

Heidi Reichinnek (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE)

Philippa Sigl-Glöckner (Ökonomin vom Dezernat Zukunft)

Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)

