Arti Decorative GmbH

Girolamo Pellerino von Arti Decorative: Eine nachhaltige Zukunft für Innendekorationen

Bild-Infos

Download

Ebertsheim (ots)

In Deutschland dominieren traditionell Zement, chemische Zusätze und Epoxidharz die Bau- und Oberflächengestaltung. Arti Decorative geht bewusst einen anderen Weg und setzt ausschließlich auf natürliche Baumaterialien. Wer Wert auf nachhaltiges Bauen legt, wendet sich daher an Girolamo Pellerino und Giordana Costella, die in diesem Bereich zu den gefragtesten Ansprechpartnern Deutschlands zählen. Warum das so ist, erfahren Sie hier.

Immer mehr Menschen wünschen sich ein Zuhause, das nicht nur schön aussieht, sondern auch im Einklang mit der Natur steht. Doch während Begriffe wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit längst in aller Munde sind, bleibt die Umsetzung oft hinter den Erwartungen zurück. Viele Bauträger und Architekten setzen nach wie vor auf konventionelle Materialien, die mit chemischen Zusätzen und synthetischen Bestandteilen belastet sind. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein der Menschen dafür, dass ökologisches und biologisches Bauen nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für das Wohlbefinden ist. Ob bei Neubauten oder Renovierungen: Die Nachfrage nach natürlichen Baustoffen für Häuser, Wohnungen, Böden, Wände und Fassaden wächst stetig. „Leider dominieren noch immer konventionelle Baustoffe, die weder nachhaltig noch gesundheitsfördernd sind, die Baubranche“, erklärt Girolamo Pellerino von Arti Decorative. „Obwohl das Thema nachhaltiges Bauen immer mehr an Bedeutung gewinnt, mangelt es weiterhin an Angeboten, die natürlichen Baumaterialien den Vorzug geben.“

„Ökologisches und biologisches Bauen setzt bei der Wahl der richtigen Baustoffe an“, fährt er fort. „Der Einsatz natürlicher Baumaterialien schafft nicht nur gesunde Lebensräume, sondern ist auch gut für den Klimaschutz.“ Deshalb setzt Arti Decorative bei der Innendekoration ausschließlich auf biologische Inhaltsstoffe. Die Liste der Kunden umfasst einige der renommiertesten Unternehmen weltweit – darunter Hilton, Louis Vuitton und Ferrari. Auch bei den realisierten Projekten, zu denen unter anderem der Flughafen Oslo, die Elbphilharmonie in Hamburg und das Bauhaus Dessau zählen, zeigt sich das Bestreben von Girolamo Pellerino, Tradition mit Innovation zu verbinden. Gemeinsam mit Giordana Costella entwickelt und produziert er sämtliche Materialien selbst – und kann sie deshalb exakt auf die individuellen Anforderungen und jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abstimmen. Zudem steht er sowohl für die Projektplanung als auch für die Umsetzung zur Verfügung und bildet an seiner eigenen Akademie Handwerker im Umgang mit seinen Materialien aus.

Kalk als Schlüssel für nachhaltiges Bauen

„Wir haben uns bewusst auf zukunftsweisende Lösungen für Innendekorationen mit umweltfreundlichen Produkten spezialisiert“, betont Girolamo Pellerino. „Dabei liegt unser Fokus auf einer nachhaltigen und ökologischen Bauweise, was uns zu einem echten Vorreiter in diesem Bereich macht. Ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir besonders stolz sind, ist unsere langjährige Expertise in der Verarbeitung von Kalk – einem Rohstoff, der all unsere Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllt und jeder Oberfläche eine einzigartige Note verleiht.“

Seit 1999 verfolgt Arti Decorative das Ziel, antike Techniken in einer postmodernen Perspektive wiederzubeleben. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf die ökologische Verträglichkeit aller Materialien. Dabei steht Arti Decorative für die Vermeidung von synthetischen Materialien und chemischen Zusätzen – ein Ruf, den es sich über Jahre hinweg erarbeitet hat. Dank seiner dehumidifizierenden, atmungsaktiven, flexiblen und dynamischen Eigenschaften verleiht Kalk als bevorzugtes Material für ökologisches und nachhaltiges Bauen jedem Produkt eine unverwechselbare Eleganz. Zugleich schafft es eine zeitlose Atmosphäre, die einzigartige und unverwechselbare Designs hervorbringt.

Ökologische Verantwortung in der gesamten Produktionskette

Selbstverständlich sind bei Arti Decorative nicht nur die Grundprodukte wie Kalk frei von Zement und Chemikalien – auch alle Legierungen und Aggregatstoffe sind zu 100 Prozent natürlich und umweltneutral. In einigen Fällen werden beispielsweise Rohrzucker, Pozzolana oder Kautschukharze zur Erhöhung der Flexibilität und Produktbeständigkeit verwendet. Diese Naturmaterialien tragen nicht nur aktiv zum Umweltschutz bei, sondern sorgen auch für eine exzellente Atmungsaktivität – und steigern so das Wohlbefinden in privaten und geschäftlichen Räumen.

„Wir begegnen den Herausforderungen von Ökologie und Nachhaltigkeit, indem wir die gesamte Produktionskette neu denken“, betont Girolamo Pellerino. „Zudem arbeiten wir mit führenden Rohstofflieferanten zusammen, die nicht nur unsere Leidenschaft für Qualität, Forschung und Innovation teilen, sondern sich auch für Gesellschaft und Umweltschutz engagieren.“

Mit dem Konzept der Bioarchitektur bietet Arti Decorative seinen Kunden Produkte, die aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Erneuerbare Rohstoffe fließen bereits zu Beginn der Produktion in die Bindemittel ein – und sorgen so von Anfang an für die Nachhaltigkeit des Endprodukts. Diese Herangehensweise transformiert die gesamte Lieferkette, indem sie jedem Interessierten die Möglichkeit gibt, aktiv zum Schutz der Umwelt und zum Wohlbefinden der Menschen beizutragen.

Maßgeschneiderte Lösungen für Architekten und Handwerker

Arti Decorative bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf – sei es nun für Privatkunden, Interior Designer oder Architekten. Mit 13 Filialen in Deutschland garantiert das Unternehmen einen persönlichen Service und eine individuelle Produktion, die jedes Projekt in etwas Einzigartiges verwandeln. Arti Decorative versteht sich nicht nur als zuverlässiger Materiallieferant, sondern vielmehr als strategischer Ansprechpartner, der mit seinen maßgeschneiderten Produkten kreative und nachhaltige Visionen verwirklicht.

Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen Baumaterialien bietet Arti Decorative nicht nur einen unübertroffenen Service, sondern auch technische Unterstützung auf der Baustelle. Ferner fördert das Unternehmen ein kreatives und innovatives Arbeitsumfeld, indem es ein wachsendes Netzwerk von Handwerkern aufbaut, die sich regelmäßig austauschen. „Die kontinuierliche Weiterbildung ist ein weiteres Standbein unseres Engagements gegenüber Fachleuten der Branche“, sagt Girolamo Pellerino. „Durch spezialisierte Schulungen sorgen wir dafür, dass unsere Partner stets über die neuesten Techniken und Trends im Bereich Design und Dekoration informiert sind. Mit unserem Fokus auf Nachhaltigkeit, Exzellenz und Wohlbefinden bieten wir dekorative Lösungen, die nicht nur verschönern, sondern auch das Wohlbefinden der Bewohner verbessern – und zugleich unseren Planeten respektieren.“

Sie sind auf der Suche nach einem Experten im Bereich nachhaltiges Bauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Girolamo Pellerino von Arti Decorative und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: Arti Decorative GmbH, übermittelt durch news aktuell