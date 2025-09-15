PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 16. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Alexander Schweitzer (SPD, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender)
Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Ansgar Graw (The European)


SPD nach der Kommunalwahl und vor dem Herbst der Reformen unter Druck
Im Gespräch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD).

Drohnen über Nato-Gebiet und USA nach Kirk-Attentat 
Im Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.

Es kommentieren: Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Herausgeber von The European Ansgar Graw.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.


Redaktion: Elke Maar

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

