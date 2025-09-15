ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 16. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Alexander Schweitzer (SPD, Ministerpräsident Rheinland-Pfalz) Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.) Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender) Christian Rach (Spitzenkoch und Moderator) Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio) Ansgar Graw (The European) SPD nach der Kommunalwahl und vor dem Herbst der Reformen unter Druck Im Gespräch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer (SPD). Drohnen über Nato-Gebiet und USA nach Kirk-Attentat Im Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi. Es kommentieren: Der Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und der Herausgeber von The European Ansgar Graw. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

