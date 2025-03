Meizu

Meizu startet in Übersee Flyme AI Ecosystem Strategie

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auf der Messe MWC 2025 präsentierten Technologieunternehmen aus aller Welt ihre neuesten technologischen Errungenschaften und innovativen Produkte. Unter dem Motto „KI für ein besseres Leben" präsentierte Meizu auf der MWC 2025 sein gesamtes KI-Ökosystem. Mit dem Debüt dieser Produkte wurde die Produktmatrix von Meizu in Übersee vorgestellt.

Meizus umfassende KI-Ökosystem-Produkte feierten ihr Debüt, und KI wurde zum größten Highlight auf der MWC

Das beliebteste Stichwort auf MWC 2025 war KI. KI war in diesem Jahr in vielerlei Hinsicht das größte Highlight auf der MWC. Dazu gehören die tiefe Integration von KI in Hardware, Halbleiter und mobile Kommunikation, die Anwendungen von KI in Endgeräten sowie die Entwicklung von technologischer Innovation zu industrieller Innovation und ökologischer Innovation.

Meizu meldet sich mit „3 Firsts in China", 3 Premieren in China, auf dem Weltmarkt zurück

Auf der Messe wurden die Mblu22-Serie und die Note22-Serie in Meizus neuer Produktmatrix in Übersee zum ersten Mal vorgestellt. Diese Überseeversionen von Smartphones, die ebenfalls das Flyme-System verwenden, werden voraussichtlich im April dieses Jahres auf den Markt kommen und sollen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Zentralasien, in Europa sowie in anderen Ländern und Regionen verkauft werden. Die bekannten Produkte Meizu 21, Meizu 21 PRO, Lucky08 und andere Produktserien wurden ebenfalls auf der Ausstellungsfläche gezeigt.

Führend in der Branche bei der Gestaltung von All-in-KI, der erste in der Branche, der Zugang zu DeepSeek KI-Funktionen hat

Erst letzten Monat hat Flyme AIOS die Integration des großen Modells DeepSeek-R1 offiziell abgeschlossen und die Meizu-21-Serie sowie das Lucky 08 waren die ersten, die unterstützt wurden. Auch StarV Smart Glasses und andere KI-Ökosystemprodukte wurden nacheinander unterstützt.

PANDAER, die trendige Technologiemarke von Meizu, brachte ebenfalls eine Vielzahl trendiger Produkten auf die Messe. Ihr Produktdesign, das trendige IP mit Technologie kombiniert, wurde von vielen Menschen in Übersee gelobt.

StarV Air2 ist nach der Markteinführung der Verkaufsschlager Nr. 1 in Q1

Die StarV Air2 Smart Glasses waren aufgrund ihrer Simultandolmetsch-, Simultantranskriptions- und Teleprompterfunktionen die auffälligsten Technologieprodukte am Veranstaltungsort und lockten die Nutzer vor Ort zum Ausprobieren. Gegenwärtig sind die Produkte der StarV-Serie in die erste Reihe der intelligenten Brillen der Welt aufgestiegen. Die intelligente Brille StarV Air2 hat im ersten Quartal nach ihrer Markteinführung einen Marktanteil von 41,5 % erreicht und steht damit an erster Stelle der Verkaufszahlen.

Als intelligente, KI-gestützte Brillenmodelle, die in Zusammenarbeit mit China Mobile und China Unicom auf den Markt gebracht wurden, wurden die Produkte der StarV-Serie an den Ständen von China Mobile und China Unicom ausgestellt.

Flyme Auto ist die Nr. 1 bei der Gewinnung neuer Kunden, synchronisiert sich mit Geely, um nach Übersee zu gehen

Flyme Auto ist derzeit das reibungsloseste und am schnellsten wachsende Betriebssystem für intelligente Cockpits und steht seit vier Monaten in Folge an erster Stelle bei der Zahl der neuen Nutzer. Im Januar 2025 wurden in einem einzigen Monat mehr als 132 000 von Flyme Auto unterstützte Fahrzeugmodelle verkauft, was den ersten Platz einbrachte. Derzeit haben 22 Automodelle von Geely, LYNK & CO, Galaxy sowie von anderen Marken Zugang zu Flyme Auto. Es ist eines der Smart-Cockpit-Betriebssysteme, das die größte Anzahl Fahrzeugmodelle auf dem Markt unterstützt und bietet mehr als 500 000 Autobesitzern auf der ganzen Welt ein neues, übergreifendes Smart-Erlebnis auf dem 3. Platz.

Die Entwicklung von der technologischen Innovation zur Innovation des KI-Ökosystems und die nahtlose Verbindung von Multi-Terminal- und Full-Scenario-KI waren die Errungenschaften, die Meizu auf dieser MWC-Messe präsentierte. Nachdem sie die Produkte des KI-Ökosystems von Meizu kennengelernt hatten, lobten auch die Medien und das Publikum vor Ort häufig das integrierte KI-Ökosystem von Meizu.

Die Globalisierungsstrategie von Meizu hat sich beschleunigt, wobei KI die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigert

Seit der Markteinführung im Jahr 2024 hat die Globalisierungsstrategie von Meizu deutliche Fortschritte gemacht. Meizu hat sich mit Geely zusammengetan, um Einführungsveranstaltungen in Indonesien, Sri Lanka, Jakarta, den Philippinen sowie anderen Ländern und Regionen durchzuführen. Die Technologieprodukte von Meizu wurden in mehr als 30 Ländern und Regionen im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Zentralasien sowie in Europa verkauft und mit Flyme Auto ausgestattete Autos wurden in den Nahen Osten, nach Osteuropa, in den asiatisch-pazifischen Raum und in andere Regionen exportiert. Das Meizu-Ökosystem in Übersee mit einer echten Integration von Menschen, Autos und Häusern hat eine gewisse Größe erreicht.

Globalisierung und All-in-KI sind die Kernstrategien von Meizu. 2025 wird Meizu damit beginnen, seine Expansion in Überseemärkte zu beschleunigen, die Investitionen in Überseemärkte zu erhöhen sowie mehr Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die den Bedürfnissen der lokalen Verbraucher entsprechen, um seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig wird Meizu mit Flyme AIOS als Basis ein globales Ökosystem für intelligente Reisetechnologie aufbauen, das auf den drei Kernbereichen Smartphones, intelligente Brillen und intelligente Autoszenarien basiert.

Erwähnenswert ist, dass Meizu die Smartphone-Marke der DreamSmart Group ist, die KI-Öko-Produkte in drei Produktbereichen anbietet, nämlich Smartphones, XR und intelligente Autos. DreamSmart verfügt über fundiertes technologisches Fachwissen in verschiedenen Branchen und ist als führendes Unternehmen für intelligente Ökosysteme anerkannt.

Auf der MWC 2025 präsentierte Meizu der Welt die neuesten Errungenschaften in Chinas Wissenschaft und Technologie, was bei ausländischen Nutzern und Medien große Aufmerksamkeit und Anerkennung hervorrief. Meizu wird auch in Zukunft technologische Innovationen vorantreiben, um den Verbrauchern weltweit noch bessere Produkte zu bieten.

