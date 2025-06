ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 25. Juni 2025, um 22:50 Uhr, im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Verena Hubertz (SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen) Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident) Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.) Albrecht von Lucke (Journalist und Publizist) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel) Anna Schneider (Die Welt) Kann Trump die Eskalation in Nahost stoppen? Im Gespräch der Vizepräsident des Bundestages Omid Nouripour (B'90/Grüne) und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Was plant die Bundesregierung bei Mietpreisen und Wohnungsbau? Im Studio die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz (SPD). Es kommentieren: der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke, die Chefreporterin Freiheit bei Welt Anna Schneider und Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell