RINGTREUHAND Allgäu Steuerberatungsgesellschaft mbH

Haftung, Steuern, Wachstum: Experten der RINGTREUHAND Allgäu erklären, warum ein Betrieb nicht als Einzelunternehmen geführt werden sollte

Kaufbeuren

Obwohl die Wahl der Unternehmensform weitreichende Folgen hat, ist sie für viele Gründer erst einmal nebensächlich. Die Konsequenzen lassen häufig nicht lange auf sich warten – insbesondere das Einzelunternehmen ist mit großen Risiken verbunden. Welche Gefahren diese Unternehmensstruktur birgt, welche Alternativen sinnvoller sind und warum sich ein Wechsel immer lohnt, verraten die Steuerberater und Geschäftsführer der RINGTREUHAND Allgäu Christian Geng und Corinna Geng in diesem Artikel.

Viele Menschen, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen, entscheiden sich für die Gründung eines Einzelunternehmens. Dank eines schnellen, einfachen und kostengünstigen Gründungsprozesses scheint der Start als Einzelunternehmer zunächst eine gute Wahl zu sein. Doch spätestens, wenn das Unternehmen wächst, stößt diese Rechtsform schnell an ihre Grenzen und schränkt die Potentiale des Unternehmers stark ein. Damit ist die Wahl der richtigen Unternehmensstruktur ein Faktor, der bereits bei der Gründung eine entscheidende Rolle spielt. „Die Struktur der Einzelunternehmung ist aufgrund ihrer geringen Hürden beliebt, doch sie birgt erhebliche Risiken“, warnt Christian Geng, Steuerberater und Geschäftsführer der RINGTREUHAND Allgäu. „Insbesondere in Bezug auf Haftung und steuerliche Belastung gibt es große Nachteile.“

„Die Wahl einer besseren Unternehmensstruktur kann nicht nur langfristig die Steuerlast reduzieren, sondern auch effektiv zum Vermögensschutz beitragen“, fügt Mitgeschäftsführerin Corinna Geng hinzu. Mit der RINGTREUHAND Allgäu bieten die beiden Steuerberater eine Kombination aus steuerlicher und wirtschaftlicher Beratung für Unternehmen der Branchen Handwerk, Baugewerbe sowie Industrie- und Maschinenbau in ganz Deutschland an. Von der Buchhaltung und Lohnabrechnung bis hin zur steueroptimierten Unternehmensgestaltung und Unternehmensnachfolge deckt das Team um Christian und Corinna Geng alle Bereiche ab, die für eine gesunde Entwicklung der Unternehmen ihrer Mandanten entscheidend sind. Als Partner des RINGTREUHAND-Netzwerkes, das 14 Standorte in Bayern umfasst, legt die mittelständische Steuerberatungskanzlei dabei großen Wert auf digitale Prozesse und ihr transparentes Honorarmodell. Ihre umfassende branchenspezifische Expertise macht die RINGTREUHAND Allgäu zum unverzichtbaren Partner für ihre Mandanten – insbesondere, wenn es um ihre Unternehmensstruktur und maßgeschneiderte Lösungen für die steuerliche Optimierung geht.

Vorsicht bei der Gründung: Diese Risiken birgt die Einzelunternehmung

Wer seinen Betrieb als Einzelunternehmen führt, unterliegt erheblichen Risiken. Dass Einzelunternehmer unbeschränkt und mit ihrem gesamten Privatvermögen haftbar sind, kann beispielsweise im Ernstfall schnell den privaten Ruin bedeuten. Zudem geht die Einzelunternehmung mit einer hohen Steuerlast einher: Alle Einkünfte werden mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert, der bis zu 45 Prozent betragen kann. „Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten zur strategischen Steuergestaltung bei einem Einzelunternehmen sehr begrenzt sind“, verrät Christian Geng. „Zum Beispiel können sie nicht so flexibel mit Gewinnen und Verlusten umgehen wie Kapitalgesellschaften.“ Da Banken und Investoren häufig Kapitalgesellschaften mit klar geregelten Strukturen bevorzugen, sind außerdem die Finanzierungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Bei den Rechtsformen GmbH oder GmbH & Co. KG hingegen kommt eine Haftungsbegrenzung zum Tragen. Damit ist die persönliche Haftung des Unternehmers auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Zudem ist der Steuersatz oft günstiger als der einer Einzelunternehmung. Darüber hinaus können die Gewinne einer GmbH oder GmbH & Co. KG im Unternehmen bleiben, um Investitionen zu fördern, ohne dass hohe Steuern anfallen, wodurch der Unternehmer deutlich mehr Gestaltungsspielraum erhält. „Ein weiterer Vorteil ist, dass eine GmbH oder GmbH & Co. KG seriöser wirkt als ein Einzelunternehmen und damit eine bessere Reputation genießt. Gleichzeitig sind diese Unternehmensformen leichter skalierbar“, ergänzt Corinna Geng.

Warum sich ein Wechsel der Unternehmensstruktur lohnt

Als noch profitabler als eine GmbH oder GmbH & Co. KG erweist sich in vielen Fällen das Holdingmodell. Insbesondere durch steuerfreie Dividenden und Veräußerungsgewinne kann eine Holdingstruktur dazu beitragen, die Steuerlast und das Haftungsrisiko weiter zu senken. „Die Möglichkeit, Gewinne in der Holding anzusammeln, um sie vor möglichen Haftungsansprüchen zu schützen, bietet dabei einen effektiven Vermögensschutz“, erklärt Christian Geng. Dass das Kapital dabei steuerlich optimiert innerhalb der Unternehmensgruppe verfügbar bleibt, ermöglicht eine hohe Flexibilität bei Investitionen. „Unternehmer, die langfristig und vorausschauend denken, sollten daher frühzeitig über eine Umfirmierung in eine GmbH, GmbH & Co. KG oder ein Holdingmodell nachdenken“, empfiehlt Corinna Geng abschließend.

Eine strategische Steuerberatung durch Experten, wie sie die RINGTREUHAND Allgäu anbietet, kann Unternehmern helfen, die optimale Struktur für ihren Betrieb zu finden. Mit jahrelanger Erfahrung und tiefgreifender Expertise entwickeln Christian Geng und Corinna Geng maßgeschneiderte Konzepte für ihre Mandanten, die die Basis für eine volle Ausschöpfung ihrer Potentiale sowie nachhaltiges und gesundes Unternehmenswachstum bilden. „Zwar ist der Wechsel der Unternehmensform mit anfänglichem Aufwand verbunden, doch auf lange Sicht zahlt er sich aus“, verraten die Steuerberater und Geschäftsführer der RINGTREUHAND Allgäu abschließend. „Denn die damit einhergehende erhöhte Sicherheit, steuerliche Vorteile und Wachstumsmöglichkeiten bilden ein wichtiges Fundament für den langfristigen Unternehmenserfolg.“

Original-Content von: RINGTREUHAND Allgäu Steuerberatungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell