"Brennpunkt: Umsturz in Syrien", am Sonntag, 8. Dezember 2024, um 20:15 Uhr

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" mit dem Titel "Umsturz in Syrien" (NDR) aus.

Jubelszenen in Damaskus: Zivilisten und bewaffnete Kämpfer feiern den Umsturz im Zentrum der syrischen Hauptstadt. Nach dem Vormarsch der letzten Woche haben Milizionäre am Sonntag die syrische Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Machthaber Baschar al-Assad ist geflohen - wohin ist bisher nicht bekannt. Damit endet nach 13 Jahren Bürgerkrieg die Herrschaft des Diktators.

Auch in Deutschland feiern Syrerinnen und Syrer diese Nachricht. Im baden- württembergischen Ostelsheim beobachtet Ryyan Alshebl, der erste syrische Bürgermeister, seit Tagen die aktuelle Lage. Was bedeutet der Sturz des Regimes für seine Landsleute, auch hier in Deutschland? Denn während des Bürgerkriegs sind fast eine Millionen Syrerinnen und Syrer nach Deutschland geflohen.

Wie geht es nun in Syrien weiter und welche Auswirkungen hat der Umsturz für den Nahen Osten? Dazu sendet das Erste einen Brennpunkt.

Moderation: Ute Brucker

Redaktion: Joana Jäschke, Karin Feltes, Michael Stocks

